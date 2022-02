Video: Luisa Fernanda W desmiente fotografía viral con mensaje sobre Rusia y Ucrania

Luisa Fernanda W se molestó por información falsa que circula en redes sociales con su nombre. Tomada de Instagram @luisafernandaw

Las redes sociales no perdonan a las celebridades, y este fue el caso de Luisa Fernanda W, quien recibió todo tipo de burlas y comentarios luego que personas inescrupulosas utilizaran una de sus historias de Instagram, que compartió el pasado 24 de febrero, con las que invitó a sus fanáticos a que asistieran al show que realizó Pipe Bueno en Rancho MX.

La imagen modificada de la empresaria contenía la frase “Familia, el conflicto entre Rusia y Ucrania no afectará el precio de mi libro”. Cataño, al enterarse de que este contenido estaba circulando en internet, no dudó en desmentir que escribió un libro y mucho menos haría referencia a un tema tan delicado como la invasión de Rusia a Ucrania en las últimas horas.

“Que tristeza la desinformación en redes sociales, en primer lugar, yo no estoy lanzando ningún libro, segundo, jamás pondría un título tan delicado para vender algún producto de mi marca”, expresó en una de sus publicaciones la influenciadora.

Y es que la imagen alterada se viralizó rápidamente, lo que provocó que cientos de personas enviaran ataques a la creadora de contenido, quien se manifestó en contra de quienes quieren hacerle daño de esta manera a su imagen.

“Yo no entiendo cuál es la necesidad de agarrar mi historia y poner una información de esas … mucha gente se cree esto y lo peor de todo es que toda esta gente aparece como máquinas y todo lo comparten con información falsa… Me estoy asesorando en ese tema porque es que no voy a permitir que a mí me sigan viendo la cara de guevona”, agregó Luisa Fernanda W a sus ‘InstaStories’.

Además, aseguró que en lo que lleva produciendo contenido en redes sociales para entretener a sus fanáticos, no es la primera vez que este tipo de información circula para dañarle la imagen que tiene tratando de hacer las cosas de la manera correcta.

“Yo soy un ser humano con errores, pero siempre intento en mi vida hacer las cosas de la manera correcta, así me equivoque … Sinceramente es nefasto ver ese tipo de cosas, por eso lo matan a uno, por eso es país está como está”, expresó Cataño sobre lo ocurrido.

Aquí el contenido completo de Luisa Fernanda W :

La fotografía mencionaba que estaba lanzando su libro y que el precio no se vería afectado por la invasión a Ucrania dese Rusia

Agregó que las personas que viralizan una información falsa todavía no entienden las consecuencias.

“Resultan cagándola en todos los aspectos porque tienen una idea equivocada, que horror, yo no entiendo cuál es la necesidad de agarrar una historia y ponerle ese título, ¿qué ganan?”, apuntó la influenciadora.

Concluyó diciendo que no puede permitir que personas con otros intereses terminen haciendo una mala imagen de ella y convirtiéndola en contenido para ellos, los invitó a producir temas más originales y que entretengan a sus seguidores de una manera más llamativa.

“No puedo permitir eso conmigo, yo me asesoro de la mejor manera, sin hacerle daño a nadie y simplemente poniendo las cosas en el lugar que le corresponde”, y finalizó enseñando la historia verdadera que subió a sus redes sociales con la invitación a hacer las reservas para el show de su pareja en el restaurante de su propiedad.

