Foto: Aida Merlano envía contundente mensaje a quienes cuestionan a su hija en redes sociales

Uno de los temas que más discusión ha generado en muchos sectores sociales y políticos del país, tiene que ver con las declaraciones que poco a poco se van conociendo de Aida Merlano, haciendo múltiples denuncias sobre una posible compra de votos entre los clanes Char Y Gerlein.

Sin embargo, la excongresista no solo habló sobre este tema, sino que aprovechó el revuelo para mencionar los múltiples ataques que ha recibido su hija, Aida Victoria, desde hace varios días. De hecho, la influenciadora salió al paso a quienes cuestionan el actuar de su madre, quien está detenida en Venezuela.

A través de una historia de Instagram, Aida Victoria defendió a su mamá a través de un enérgico mensaje, en el cual evocó los orígenes de ella y algunos de los empleos que tuvo antes de emprender su aparatosa carrera electoral.

“Mi mamá fue impulsadora, estuvo desempleada; ella migró a Venezuela en la época donde los colombianos iban a buscar mejores oportunidades (...) Ha hecho muchas cosas en la vida pa’ sacarnos adelante y a mí nunca me faltó un pan en la mesa y tampoco me faltó educación. Así que lo que yo soy es por ella”, expresó la creadora de contenido.

Dicho video fue reposteado por la cuenta oficial de Instagram de su madre, y allí también aprovechó para enviar un mensaje de apoyo a la influenciadora, saliéndole así al paso a todas las críticas que se han asomado contra ella.

“La gente se queda con lo que le abunda en el corazón, mi reina”, redactó a principio la exparlamentaria. Acto seguido, enfatizó en que, “los que hoy se atreven a seguir juzgándome después de todo lo que hemos pasado, son dignos de lástima porque están lejos de la misericordia de Dios”.

A través de una historia en Insatgram, la excongresista detenida en Venezuela cortó las críticas en contra de su hija. VIDEO: Twitter (@PuraCensura)

Las historias, que ya no aparecen en el perfil oficial de la también empresaria, fueron replicadas por varios perfiles tanto de Twitter como de Instagram. Vale mencionar, por otro lado, que Merlano Rebolledo comparece ante la Corte Suprema de Justicia desde el pasado 31 de enero. Asimismo, en los últimos días denunció directamente a los clanes Char y Gerlein por presunta compra de votos.

Por otro lado, desde la Sala de Instrucción de este alto tribunal fueron rechazadas las filtraciones que hizo Semana de unas conversaciones de WhatsApp entre ella y Alex Char, asegurando que con este hecho se violaba la reserva del sumario que ampara el reciente testimonio de la exrepresentante, razón por la cual iniciaba un incidente investigativo para establecer el responsable de esta filtración que ocasionó un revuelo en el país.

Ahora, y con relación a Aida Victoria, la influenciadora denunció en su perfil verificado la precaria situación que viven los habitantes del departamento del Chocó, señalando también que al personal de salud del hospital San Francisco de Asís le deben hasta seis meses de salario.

“Actualmente hay una situación delicada, una crisis. El Hospital del Chocó tiene un personal al que no le pagan hace seis meses (...) La gente tiene hambre, la gente no cuenta con un hospital digno donde recibir atención” aseveró Merlano Manzaneda. Además, señaló que este centro médico no cuenta con los insumos necesarios para atender a los pacientes que llegan por múltiples causas.

“No hay jeringas, no hay suero, no hay medicinas, la gente básicamente entra a este hospital condenada a muerte si no tiene para pagar los implementos”, subrayó Merlano en un video que ya sobrepasa el millón de visitas en Instagram.

