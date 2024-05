A pesar de las polémicas, Miguel Melfi es el primer participante en el top 10 de ‘La casa de los famosos’

Miguel Melfi se convierte en el primer participante en ingresar al top 10 de ’La casa de los famosos Colombia’ -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

En un giro inesperado dentro de La casa de los famosos Colombia, el cantante panameño Miguel Melfi fue el ganador de la última prueba de liderazgo, obteniendo así un lugar dentro del top 10 de la competencia que se transmite por el Canal RCN y la app de Vix.

La victoria de Melfi llegó en simultáneo con los cambios en la dinámica del juego, especialmente con la clausura definitiva de la habitación de Cielo, moviendo a sus antiguos participantes a la habitación Infierno.

Miguel Melfi es el nuevo líder de ‘La casa de los famosos Colombia’ -crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

“Melfi es un buen líder, pero esperamos que se goce este más que el anterior, es un pelado guerrero y se merece estar en el top 10”, expresó Martha Isabel Bolaños en el confesionario de ‘el Jefe’, resaltando la victoria de Miguel.

Los participantes enfrentaron un desafío en la que debían demostrar agilidad y rapidez en una tarea tan cotidiana “lavar la loza” de manera gigante. En esta prueba cada concursante tuvo que manejar una esponja grande para recoger pelotas que simulaban la suciedad de platos gigantes. El cantante panameño, que venció a sus compañeros en esta prueba, obtuvo no solo el prestigio del liderazgo sino también beneficios de comodidad y estrategia dentro del juego, como tener y compartir la habitación del Jefe.

Miguel Melfi ganó la prueba de liderazgo en ‘La casa de los famosos Colombia’ y entró al top 10 de la competencia -crédito @tvnpanama/X

Además, esta semana en La casa de los famosos Colombia tendrá una doble eliminación, añadiendo presión a los concursantes en su lucha por permanecer en la competencia. La expectativa se intensifica pues, según anunciaron las presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo, los días en torno a liderazgos, nominaciones, salvaciones y eliminaciones cambiarán, con la novedad de que, por primera vez desde el 7 de abril, la casa enfrentará dos jornadas de eliminación en una misma semana.

“Pronto llegará el top 10 de los mejores competidores de La Casa de los Famosos Colombia. Es para mí un placer darle la bienvenida a la semana de la revolución. Pongan mucha atención a la siguiente información: primero, hoy es día de liderazgo y Alfredo no podrá jugar, fuiste líder la semana pasada y ahora estás nominado por Mafe. Segundo, mañana no solo será día de presupuesto también irán al confesionario para nominar. En esta oportunidad los nominados no tendrán opción de salvarse. El miércoles uno de ustedes será eliminado de la competencia y no hará parte del top 10. Tercero, el jueves la casa tendrá un nuevo líder, el viernes nuevamente irán al confesionario para nominar, el sábado será día de salvación y el domingo otro famoso abandonará esta competencia. Eso quiere decir que dos de ustedes saldrán para siempre de la casa más famosa del mundo”, fue la carta explicando la nueva dinámica del juego enviada por El Jefe que leyó Sebastián González a sus compañeros.

Integrantes de ‘La casa de los famosos Colombia’ se prepararán para una semana de intensas nominaciones y eliminaciones -crédito @VIX/X

Los televidentes se mantienen a la expectativa de las votaciones debido a que es el público que decide quién permanece en la competencia y quién es eliminado. Los comentarios acerca de la nueva dinámica del juego no se hicieron esperar en las diferentes plataformas digitales.

“Lectura de sobre de la semana más dura; dos eliminados, dos nominaciones en confesionario, dos líderes y sólo una salvación. Si nos concentramos y nos comprometemos a votar mucho, sacamos a Manipulillo y a la tía M ponzoñosa”; “Inicia la recta final, con toda. Dos eliminados en el transcurso de la semana, las emociones y el estrés estarán más fuertes que nunca”; “No dejen de votar por los galácticos, apoyo total para ellos”; “De seguro sacan a Julián y Martha porque eso ya está comprado pro Karen y La Segura”; “Todos contra los galácticos eso es una competencia desleal eso no es competencia”, son algunas reacciones en las redes sociales.