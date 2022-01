Con una velatón dieron el último adiós a Mario Palomino, el líder ambiental asesinado en El Carmen de Viboral, Antioquia

En la imagen, el docente y líder ambiental asesinado en El Carmen de Viboral (Antioquia), Mario Palomino. Foto: Colegio Monseñor Ramón Arcila

Este jueves 20 de enero, con un velatón en el parque principal de El Carmen de Viboral (Antioquia) y en el colegio Monseñor Ramón Arcila Ramírez del mismo municipio, la comunidad le dio un último adiós al docente y líder ambiental, Mario Jonathan Palomino Salcedo, quien fue asesinado con un arma de fuego en la noche del pasado 17 de enero, cuando se dirigía a su hogar.

“Que la vida florezca en un territorio sin violencias”, fue el nombre que la comunidad le dio al plantón que realizaron, según informó el portal de noticias regional DiariOriente.

En un video compartido por el mismo medio, se observa a toda la comunidad de El Carmen de Viboral reunida en el parque principal colocando flores y velas alrededor de una foto del docente y líder ambiental para honrar su memoria.

Por su parte, la Mesa de Derechos Humanos del Oriente de Antioquia, recordó al líder como “un ser humano sencillo, amoroso, sensible con la naturaleza y los procesos humanos, su mayor felicidad era compartir su conocimiento por la naturaleza. Fue un hombre con carácter y lleno de amor por sus hijos.”

Mario Palomino, el sexto líder social asesinado en lo que va de 2022

Cabe recordar que, Palomino, quien tenía 35 años y se desempeñaba como docente de agricultura y, además, realizaba acompañamiento a la comunidad en temas de defensa ambiental, fue asesinado sobre las 9:30 la noche del pasado 17 de enero, cuando se dirigía a su hogar, ubicado en la vereda La Chapa.

“Este líder fue asesinado en horas de la noche cuando se desplazaba en su motocicleta, lo interceptaron y lo atacaron con arma de fuego. Las autoridades encontraron su cuerpo a un lado de la carretera”, informó el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, Indepaz.

Aunque aún no se conocen los motivos del crimen contra el líder social, pues de acuerdo con las autoridades no se tenían reportes de amenazas o situaciones de inseguridad en su contra, tanto Indepaz como el Proceso Social de Garantías, no descartaron las posibilidad de que el asesinato haya ocurrido a manos de grupos armados ilegales, pues indicaron que en varias ocasiones han alertado de la presencia de esas organizaciones al margen de la ley en el municipio.

“Ese negacionismo ha incidido de manera drástica en el fortalecimiento de estos grupos ilegales que hemos identificado en la zona y que se mueven tanto por lo rural como por lo urbano sin ningún tipo de control por parte de la institucionalidad”, afirmó en diálogo con Blu Radio, el integrante del Proceso Social de Garantías, Yesid Zapata.

De acuerdo con Indepaz, entre los grupos armados ilegales que incursionan en distintas zonas del departamento antioqueño, para controlar el territorio y favorecerse de economías ilegales como las del oro, están: Los Pachelly, Oficina del Valle de Aburrá, las AGC, y otras estructuras locales.

Sin embargo, otras versiones conocidas apuntan a que el crimen de Mario Jonathan Palomino Salcedo estaría relacionado con un inconveniente que el docente tuvo con unos vecinos del sector dos años atrás.

“Hace dos años se manifestó que había tenido unos inconvenientes con unos vecinos, al parecer el profesor puso la denuncia sobre ellos y al parecer hubo detenidos. Esto podría ser el camino de los hechos”, indicó el secretario técnico de la mesa de Derechos Humanos de Oriente, Sergio Alejandro Sáenz, en entrevista con Radio Nacional.

En el momento, el alcalde de El Carmen de Viboral, Jhon Fredy Quintero, aseguró en diálogo con Blu Radio, que trabajan de la mano con las autoridades para esclarecer el crimen. “Nuestra administración está comprometida desde lo administrativo, técnico y lo financiero para que demos respuestas y podamos avanzar en esclarecer este hecho. Nos solidarizamos con la familia y rechazamos categóricamente este tipo de violencia”, expresó el mandatario.

De acuerdo con Indepaz, el crimen contra Mario Jonathan Palomino Salcedo se convierte en el asesinato número seis de un líder social en Colombia en lo que va de 2022, y en el 1292 desde la firma del Acuerdo de Paz.





