Epa Colombia envió pulla a Lowe León, tras ganar denuncia que este le interpuso

Fotos: Instagram @Epa_Colombia @LoweLeon

La influenciadora y empresaria Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, compartió después de varios meses los resultados del lío judicial en el cual se vio envuelta, tras unas polémicas declaraciones que realizó durante una transmisión en vivo con Andrea Valdiri, cuando se refirió a Lowe León, ex pareja de la bailarina barranquillera.

“Su expareja me cae re mal y me parece que es súper tonto, porque lo es, o sea, si yo fuera un hombre no hablaría mal de una mujer, mucho menos sabiendo que esa mujer de la que he hablado mal va a tener un hijo mío”, se escuchó decir a la empresaria en aquella ocasión.

Sin embargo, de acuerdo con la más reciente declaración hecha por Barrera Rojas al respecto, el juzgado 39 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá, se resolvió denegar el amparo constitucional solicitado por el cantante al sentir vulnerados sus derechos de honra, buen nombre e intimidad familiar.

“Los comentarios por los que se alega la causación del perjuicio obedecen a una situación creada, entre otros, por el propio libelista, pero además, que es una controversia que la ex pareja ha llevado a las redes sociales; por tanto, que es allí donde gran cantidad de personas, al parecer, incluida Daneidy Barrera, han manifestado su opinión en relación con lo expuesto por aquellos”, se lee en el fallo que Epa Colombia mostró a través de la página de su empresa de queratinas.

De igual manera, la controvertida figura de las redes sociales aprovechó el momento para enviar una pulla a Lowe León, sobre quien dijo “quería dinero” con su acción de tutela, pero “perdió” la oportunidad.

Las reacciones por parte de quienes siguen a Epa Colombia, Andrea Valdiri y su antiguo novio no se hicieron esperar, y por medio de cientos de comentarios también hicieron expresa su opinión al respecto.

“Se quedó con el rabo entre las patas”, “este tipo no gana una sola”, “mismo resultado va a tener con ‘La Valdiri’ cuando la justicia vaya a resolver su caso”, y “este man lo único que hace es el oso”; fueron algunos de los mensajes que se unieron a la polémica.

Mientras tanto, Lowe León ha decidido guardar total hermetismo sobre la decisión del caso, pero se espera que en próximas horas haga pública su postura.

Cabe mencionar que el cantante libra otra batalla judicial en contra Andrea Valdiri porque, según él, no ha reconocido sus derechos como padre de Adhara, la menor que nació hace pocos meses, así como porque siente que ella ha vulnerado otros de sus derechos fundamentales, aunque poco se conoce al respecto sobre cómo ha evolucionado el caso.

“Exigí por varias vías una conciliación pacífica y objetiva con respecto a la niña. Los jueces de la República pueden exigirle, pero no pueden obligar a esta persona a una prueba de paternidad. Así funciona la ley en Colombia”, manifestó hace poco más de una semana.

Pero no solo eso, Lowe León asegura que Andrea Valdiri lo expuso públicamente afectando su integridad y su moral, además de afirmar que su hijo mayor fue señalado en el colegio y manchó el buen nombre de su esposa, Liceth Córdoba.

“Hiciste que en su colegio lo miraran raro porque tenía un ‘Mal padre irresponsable’. Quisiste acabar mi carrera en todos los sentidos de la palabra, aún sabiendo que no era ese personaje que dentro de tu soberbia quisiste crear para tapar una gran mentira que tu solita te niegas a reconocer y solamente a tu estilo le pones gracia al asunto para desviar la vela”, aseveró.