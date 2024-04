Yeison Jiménez dio a conocer el “futuro” de quienes quieran atentar contra él: “Es ponerse una lápida al cuello”

El cantante causó polémica luego de unas recientes declaraciones - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Yeison Jiménez es uno de los artistas más reconocidos a nivel nacional. El caldense, autor de múltiples éxitos como Aventurero, Vete, Por qué la envidia, entre otros, ha consagrado una carrera musical llena de éxitos en los últimos años, llegando a ser distinguido no solo en el país, sino a nivel internacional.

Y es que no es para menos. El cantante hace parte de la “nueva camada” de artistas que impulsó la música popular en Colombia, llevando a que dicho género, tan estigmatizado en algunas regiones del país, sea consumido por jóvenes, adolescentes e incluso niños que han crecido escuchando algunos de sus más grandes éxitos.

No obstante, a pesar de que desde diferentes sectores del país han manifestado su más profundo aprecio y cariño al nacido en Manzanares el 26 de julio de 1991, el artista está inmerso en una polémica luego de entregar unas controversiales declaraciones en las que, precisamente, hacía referencia a la gran fanaticada con la que cuenta en todo el territorio nacional.

Yeison Jiménez es uno de los artistas más reconocidos a nivel nacional - crédito @yeison_jimenez/ Instagram

En conversación con Los 40, el caldense fue indagado sobre si él ha temido por su vida en algún momento. Lo anterior, teniendo en cuenta que artistas de su nivel están expuestos a múltiples críticas e, incluso, en ciertos casos, a amenazas.

Frente a ello, Yeison Jiménez fue claro en que “hoy no, hoy no porque las personas con las que tuve problemas saben que yo sé todo sobre ellos y a mí me quiere mucho la gente, tanto los buenos como los malos”. El artista añadió que en el hipotético caso en el que a él le hicieran algo, “pues sería una cagada horrible, pero ninguno de ellos quedaría vivo”.

El artista es uno de los máximos exponentes de la música popular -crédito @yeison_jimenez/Instagram

Posteriormente, el cantante reiteró que él cuenta con una fanaticada amplia, a tal punto de calificarse como una de las personas “más queridas de Colombia”. De hecho, el intérprete de Mi Venganza indicó que “hay personas que tienen mucho poder, que saben que si me tocan se van a muerte simplemente por el sentimiento que tienen hacia el artista”.

Es más, Yeison Jiménez aseguró que él es una buena persona, aspecto que, para él, genera que sea “difícil el tema”: “Me quiere todo el mundo, los buenos, los malos, los de la costa, los de Cúcuta, los de Pasto, los del Cauca, los del Valle, los de Antioquia, todo el mundo me adora”.

Para concluir, el artista manifestó que quienes tengan planeado atentar o causar algún tipo de daño contra él, “saben” que “lastimosamente es ponerse una lápida en el cuello”.

Yeison Jiménez dio a conocer el "futuro" de quienes quieran atentar contra él - crédito @Los40/ Instagram

Yeison Jiménez contó que Blessd se negó a colaborar con él

Las declaraciones se dieron a conocer en medio de una entrevista en la que el caldense manifestó además que Blessd, cantante antioqueño que ha ascendido rápidamente en la industria del reguetón, se negó a grabar una colaboración con él.

Jiménez aseguró que, una vez salió el éxito Poblado, él publicó una historia a través de sus redes sociales cantándola. A raíz de ello, el oriundo de Manzanares contó que ambos artistas comenzaron a hablar sobre la posibilidad de interpretar una canción juntos.

Blessd se negó a colaborar con Yeison Jiménez - crédito Giorgio Viera/ EFE

No obstante, el antioqueño, que para ese momento estaba en pleno ascenso en su carrera profesional, se negó a colaborar con el caldense, que ha permanecido casi una década como uno de los músicos más escuchados del país.

“Por ahí tuvimos conversaciones con Blessd de que hiciéramos algo y un día yo le empecé a escribir y me dijo: ‘Bro, te voy a ser sincero, yo en estos momentos no me veo grabando algo contigo’ y yo le dije: ‘Dale, es chimba tu honestidad’, confesó.