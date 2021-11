Fernando Trueba escogió el cortometraje “Digital affection y lockdown correspondence” como el ganador del ‘Gran SmartFilms’

26/09/2020 El director Fernando Trueba durante la gala de clausura y entrega de premios en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, a 26 de septiembre de 2020. CULTURA RAUL TERREL

La historia de Gaby y Thomas enamoró al director de cine español, Fernando Trueba. La mente detrás de la dirección de la cinta ‘El Olvido que seremos’ decidió que el cortometraje ganador del galardón ‘Gran SmartFilms’, en su edición del año en curso, 2021, era “Digital affection y lockdown correspondence”, dirigido por la mexicana Gabriela Chávez. Gaby, desde México, y Thomas, desde Londres, se escriben correos para tratar de sobrellevar de manera positiva el encierro y los meses de desesperación que llegaron con el estallido de la pandemia de coronavirus. Bajo contextos diferentes, la pareja de amigos comparten sus sentimientos y se hacen más amable la cuarentena.

“Este mini documental es la documentación verídica de la experiencia dos amigos en pandemia”, explicó su directora que, además, destacó que la musicalización de la producción estuvo en manos de Ricardo Ortiz. “Y nuestro ganador del GranSmartFlims 2021 es “Digital affection y lockdown correspondence. Muchas felicidades a Gabriela Chávez por llevarse el máximo galardón de SmartFilms 2021. Desde Colombia te enviamos nuestras más grandes felicitaciones”, se lee en la publicación que hizo el equipo del festival en sus redes sociales. En esta categoría habían nominados, no solo de México, sino también de Paraguay y Colombia, explicó Yesenia Valencia, directora del Festival.

“Ese Gran SmartFilms es porque compiten los mejores cortos de México, de Paraguay y de Colombia. Hubo un único jurado. Fernando Trueba escogió la ganadora. Ganó México con un cortometraje precioso”, detalló la también actriz en testimonios recogidos por el noticiero del Canal Caracol.

Según se lee y se escucha en el inicio del minidocumental, se trata de lo que ocurrió el 23 de marzo del 2020, cuando Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, ordenó a los ciudadanos mantenerse en sus hogares para evitar la propagación masiva de la covid-19. Ese mismo día, relata la sinopsis, el gobierno mexicano lanzó una campaña, de la mano de las autoridades sanitarias, que consistía en mantener una ‘sana distancia’, con la que también anunció que, a partir de ese día, era necesario que la gente se quedara en sus casas. Durante ese tiempo, Gaby y Thomas hablan, a través de correos electrónicos, acerca de lo complejo de la cuarentena que, para esos días, parecía ser eterna.

Con recomendaciones musicales y literarias, los dos amigos se manifestaban su cariño y se daban ánimos para mantener la cordura. Mientras que Thomas trabaja en su propia producción audiovisual, Gaby se siente profundamente atraída por las manifestaciones feministas que, por aquellos días, llenaban las calles de la capital mexicana de mensajes en contra de la violencia de género y los feminicidios.

“Estoy sentado en un sillón en mi cuarto, me estoy dando cuenta de que no me afecta estar solo, así puedo escucharme a mí mismo y no me abruman los pensamientos de otros”, se lee en uno de los correos escritos por Thomas. “En este momento estoy en mi comedor, junto a las ventanas abiertas y los árboles grandes. Café a mi lado, por supuesto. Me gusta imaginarte escribiendo en tu casa. Por fortuna sigo trabajando para la productora de Monterrey, pero me siento desilusionada con la cuarentena, porque me siento impaciente de finalmente trabajar en un proyecto más grande”, le cuenta ella en una de las primeras interacciones que revela el personal documental.

“Wow, muchas gracias, en verdad, no me lo esperaba”, comenta Gabriela al escuchar a Trueba mencionar el nombre de su creación. El momento de la premiación quedó registrado en las historias de Instagram del festival. En una conversación con el director, Gabriela comentó que, por el momento, se encentra interesada en hacer más cortometrajes de documental. “Me interesa mucho experimentar con el lenguaje cinematográfico, ver que sucede cuando el documental trata de ser ficción”, comentó la ganadora.

