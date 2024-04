Isabella Santiago sorprendió con característica específica que le atrae de los hombres

Isabella Santiago tiene fama de enamoradiza en La casa de los famosos Colombia - crédito @isabella.san/Instagram

La casa de los famosos Colombia continúa generando emociones entre los seguidores del reality emitido por el Canal RCN y ViX, y no solo por lo que ocurre dentro del hogar que ha acogido a los famosos durante estos meses, sino por las historias que cuentan los participantes.

Precisamente, una de las revelaciones que realizó la actriz venezolana Isabella Santiago generó sorpresa, pues se refirió a sus preferencias sentimentales y una de las características que más le atraen de los hombres.

La hermosa modelo que se ha robado el corazón de los televidentes por su historia y carisma manifestó su atracción hacia hombres casados, un comentario que sorprendió a sus compañeros dentro del reality show, que ha estado marcado por los complejos triángulos amorosos.

Y es que en algunas oportunidades Isabella ha formado parte de la polémica, debido a que estuvo involucrada en el amorío entre Sandra Muñoz y Juan David Zapata, así como mostró su interés por Sebastián González que ingresó recientemente a la casa, por lo que se ha ganado la fama de enamoradiza.

Isabella Santiago se convirtió en la primera actriz trans que protagonizó una novela en Colombia y ahora triunfa en La casa de los famosos - crédito Canal RCN

La confesión de Isabella Santiago se dio en medio de una conversación con Diana Ángel y el personaje de Camilo Pulgarín, María José, que ingresó también en la última fase del reality, que ya se aproxima a su fase final.

Allí les indicó que había decidido alejarse del interés amoroso que tenía por Sebastián González, y ceder el paso a Camilo Pulgarín, por la notable cercanía que han tenido en la casa. Además, la actriz venezolana expresó su deseo de olvidarse de los hombres al declarar entre risas su intención de “convertirse en una monja”.

Sin embargo, sus compañeros le refutaron, por lo que ella reveló su “obsesión” por los hombres comprometidos, lo que desató sorpresa, no solo al interior de La casa de los famosos Colombia, sino entre los televidentes: “Tengo una obsesión por los hombres casados”, declaró la actriz.

La actriz y modelo dejó a más de uno emocionado con su declaración - crédito Canal RCN

La respuesta de los demás participantes ante la confesión de Santiago fue notoria de apoyo a sus decisiones. Sin embargo, este hecho desató todo tipo de comentarios a través de las redes sociales, en los cuales se destaca la desaprobación, lo que indica la diversidad de opiniones y emociones que genera el reality.

Camilo, bajo su personaje de María José, le mostró su voz de apoyo, aunque cabe recordar que en la fiesta temática del viernes el creador de contenido abrió su corazón ante Sebastián González y le dedicó unas palabras que emocionaron de más a sus seguidores.

“Me tragué y no está mal, porque en este momento somos amigos y yo entiendo. Es porque hombres como vos ya no hay y qué chimba. Tu mamá te ama, viste el mensaje tan lindo que me mandó. Tenés que darla toda. Si me voy, la vas a dar toda. ¡Jurámelo!”, debido a que Camilo está en la placa de nominados.

Isabella Santiago de La casa de los famosos le dejó el camino libre a Camilo Pulgarín con Sebastián - crédito @isabella.san/Instagram

Aunque Sebastián le respondió “No te vas a ir, porque yo necesito que estés acá”. lo que desató gran cantidad de comentarios en las redes sociales, pues al principio se habló de una estrategia por su parte y que por quedarse en el programa fue que se acercó a su compañero.

Aunque en los últimos días se ha visto una notoria cercanía, lo cual se reforzó en medio de la dinámica por la que compartieron unas copas. Así que Camilo agregó lo siguiente a la conversación “Discúlpame las veces que me he mal viajado, me rayo muy fácil, pero las veces que hemos estado distanciados me he sentido muy mal”, por lo que sus seguidores se unieron para darle la oportunidad de continuar en la casa para ver qué pasa con este nuevo romance.