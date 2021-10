Margarita Rosa de Francisco le echó la culpa a Claudia López de haberse “mamertizado”

Margarita Rosa de Francisco . / Colprensa

La actriz, Margarita Rosa de Francisco, que ha sido muy polémica en los últimos meses y que sin pelos en la lengua ha dicho todo lo que piensa sobre los políticos en Colombia dio a conocer la razón por la que según ella se “mamertizo”.

La famosa señaló mediante su cuenta de Twitter que luego de ver la gestión y el mandato de a desempeñado la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le cogió miedo al centro que hoy día esta siendo una de las tendencias políticas que más parece tener fuerza para las elecciones 2022.

“Yo creo que lo que más me mamertizó fue el miedo que le agarré al “centro” al ver la metamorfosis de la alcaldesa. Qué susto, señoras (hombres, bien puedan inclúyanse en ese femenino)”, escribió en su red social donde tiene un acumulado de 2,3 millones de seguidores.

Margarita Rosa ha sido muy clara con sus posturas desde hace un tiempo atrás, cuando hizo publico su apoyo incondicional a la coalición de Pacto Histórico, liderada por el senador Gustavo Petro; al cual a defendido en múltiples ocasiones mediante sus redes social, incluso, a finales de septiembre aseguró que si bien se puede sentir representada por candidatos como Alejandro Gaviria o Sergio Fajardo, votará por el candidato que “tenga puesta la camiseta del pueblo abusado”.

“A mí me representa Alejandro Gaviria, también Fajardo y los Galán, pero quiero votar por Francia Márquez o por Gustavo Petro o por Alexánder López o por alguien que tenga puesta la camiseta del pueblo abusado desde siempre y haya sufrido lo que sufre la mayoría en este país”, escribió Margarita Rosa.





Margarita Rosa de Francisco responde a quienes la llaman comunista

A través de un corto video que dejó en su cuenta de Instagram, la artista reveló que fue gracias a un canal de YouTube que empezó a ver a Colombia de una manera diferente y a tomar esa conciencia social que dice, todos deberían tener.

“Quiero responderles a los que dicen que soy comunista. Miren, lo único que yo pido es que todos en Colombia tengan una plataforma, un piso de bienestar social desde el cual puedan desarrollar sus capacidades, su creatividad, su potencialidad, puedan emprender proyectos, puedan hacer dinero, así como la hemos tenido muy pocos en Colombia desafortunadamente”, reflexionó la actriz.

Se preguntó además, si no es algo ético cuestionarse, “por qué si yo tuve estos privilegios tantos en Colombia no los tienen. Cómo puede uno fotografiar tranquilo su plato de comida y tomarse las fotos en vacaciones así como hacía yo sin en algún momento, tener la curiosidad de asomarse a la Colombia de la periferia, donde viven personas que tienen el barro hasta aquí, sin poder beber agua, sin poder tener acceso a la educación y al conocimiento, sin tener servicios públicos ni servicios de salud”, comentó.

Y continuó: “cómo uno no se va a sentir interpelado por el sufrimiento de esas personas. Entonces, así como yo me desperté creo que algunos aquí lo pueden hacer por mucho que me critiquen”.

Comentó que logró abrir los ojos gracias a un canal en YouTube llamado Palabras Mayores, una plataforma de entrevistas y pequeños documentales sobre varias problemáticas colombianas.

“A mí no me están pagando por colaborar allá, simplemente me llegó la referencia de ese canal y yo empecé a mirar, empecé a explorar los contenidos de este canal, empecé a ver a Colombia desde la posición de las personas que han padecido su historia de violencia”, aseguró la actriz.





