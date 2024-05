Roy Barreras desmiente que una persona cercana a él haya adquirido un predio del Cartel del Norte del Valle

El embajador se deshizo en elogios sobre Laura Sarabia y defendió su nombramiento como directora del Dapre - crédito Colprensa

Por medio de su cuenta de X, el embajador de Colombia en el Reino Unido desmintió una publicación periodística realizada por el medio Cuestión Pública, en la que informaron que un predio que fue propiedad de un narcotraficante integrante del Cartel del Norte del Valle, fue adquirida, por según ellos alguien que sería amigo del embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras.

De hecho, el funcionario público por medio de su cuenta de X salió a desmentir la publicación diciendo que el medio antes mencionado nunca lo contactó y aseguró que “ellos mienten”. Además, afirmó que no es amigo cercano ni lejano de las personas que fueron mencionadas en dicha investigación y por tanto no tiene conocimiento de sus actividades. “Si son ilegales que los capturen”, añadió.

En relación con la publicación antes mencionada, Barreras comentó en su publicación de X que: “No les basta el titular perverso, falso y calumnioso sino que lo adornan con grotescos gráficos con el objeto de hacer daño moral. Montaña de calumnias acumuladas durante años! Uno de los mencionados me cuentan está en coma hace una década por un trágico accidente y el pastor cristiano, que tampoco fue mi amigo ni intercedí por él como demostró hace una década la propia Corte Suprema, también murió hace años”.

El embajador aseguró que no conoce a personas con las que lo relacionaron en artículo que dice que gente cercana a él ha adquirido predios que pertenecían al narcotráfico

Y es que, de acuerdo con el artículo de Cuestión Pública, en diciembre de 1996, el gobierno procedió a confiscar un parqueadero a alias “Chupeta”, quien, tras recibir beneficios penitenciarios, fue liberado después de cuatro años de cárcel. Sin embargo, en 2007. “Chupeta” enfrentó de nuevo acciones legales, esta vez siendo arrestado bajo cargos relacionados con el narcotráfico.

Durante más de veinte años, el control de la propiedad estuvo bajo la tutela de las autoridades. Finalmente, en el año 2021, el Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía (FEAB) organizó una subasta, en la cual Dumian Medical SAS, una institución que presta servicios de salud, se convirtió en la nueva propietaria de la propiedad, habiéndola comprado por una suma de $1.576 millones. El propietario de la IPS, Miguel Ángel Duarte Quintero, de acuerdo con el medio antes mencionado es amigo de Roy Barreras.

Sobre esto Roy Barres dijo en su cuenta de X que: “Hola http://cuestiónpública.com, una pregunta ingenua: No conozco a las personas que hicieron la transacción que originó su tendenciosa nota y por supuesto no tengo ni idea de sus actividades, pero no se supone que si le compraron un bien a la propia @FiscaliaCol es una transacción legal? No entendí dónde está lo ilegal?”.

Roy Barreras cuestiona si un bien fue comprado a la Fiscalía porque sería ilegal

De igual manera el medio mencionó que George Barreras, el padre, del hoy embajador se distinguió como uno de los pioneros en el campo de la medicina bioenergética en el Valle, un legado que su familia continuó a través de la IPS Barreras Medicina Alternativa en Cali. Para el año 2017, Roy Barreras había consolidado su posición como dueño del 79% de las acciones de la compañía, mientras que el restante 20% estaba en manos de Barreras y Compañía SAS, una entidad dedicada a la esfera inmobiliaria.

A lo que en su publicación de X Roy Barreras contestó que: “La clínica que fundó mi padre hace 50 años! Preferí que se quebrara antes de contratar con el estado. Hacíamos manejo privado del dolor crónico. Mi padre murio en 1997. Cerré la Clínica, demolí la vieja casa y vendí el lote hace años”.

En el artículo también mencionaron que familiares y amigos de Barreras, después de que este hubiese sido expulsado del partido Cambio Radical en 2009 compraron vienes que habían sido incautados a narcotraficantes.

Según Cuestión Pública Sandra Elizabeth Cortés Rocha, quien fue esposa de él, adquirió dos propiedades de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) por un monto global de 236 millones. El primer inmueble, que comprendía una superficie de 111 metros cuadrados, lo obtuvo después de realizar un pago de 71 millones en marzo de 2008. Posteriormente, en mayo de 2009, compró un apartamento, por el cual desembolsó 165 millones.

A esto último Barreras respondió en su publicación de X: “Me divorcié de la persona que mencionan hace 30 años!! Me excuso con ella por verse involucrada en estos ataques. Nada tengo que ver desde entonces con sus actividades por demás sencillas y nobles. Compró a crédito y con dificultades su apartamento y el parqueadero correspondiente hace 16 años! Lo pagó a lo largo de años con su trabajo. Es médica y sanadora espiritual. Todo es verificable si hubiesen querido”.