‘Culotauro’ reveló cómo fue la invitación que le hicieron a ‘La casa de los famosos Colombia’: “Le dije vea perro”

'Culotauro' fue invitado a la 'La casa de los famosos Colombia' a través de una llamada - crédito cortesía Canal RCN

El 31 de marzo ‘Culotauro’ fue el participante de ‘La casa de los famosos Colombia’ que quedó eliminado de la competencia con la menor cantidad de votos por parte del público.

Camilo Díaz es uno de los comediantes más reconocidos del país en los últimos años, gracias a su capacidad para explotar su talento actoral en rutinas donde predomina el humor negro, incluso, en donde se burla de él mismo. El joven ha contado con la oportunidad de ser uno de los representantes de la nueva generación de la comedia colombiana que aquella que le apuesta al stand up comedy como principal vía de expresión.

Su vida profesional empezó en un trabajo como carnicero, pero la comedía lo terminó jalando y desde su primera participación, sacó a relucir sus habilidades, así que no tardó mucho en convertirse en un miembro importante del humor.

Aunque ha padecido distintos problemas de salud desde su nacimiento, un rasgo físico particular le dio el apodo por el que actualmente es conocido - crédito @culotauro/Instagram

Uno de los sellos distintivos de Camilo es su cojera, una situación que según ha contado en distintas oportunidades se debe a que nació con una pierna más larga que la otra, pero le ha abierto muchas puertas como lo fue su ingreso a ‘La casa de los famosos Colombia’.

Lo anterior porque a medida que ha ido creciendo profesionalmente, también su reconocimiento, por eso se ha convertido en todo un creador de contenido de humor para las redes sociales y muchas personas lo siguen, así que la producción del programa del Canal RCN tomó la decisión de invitarlo a participar junto a otros 20 famosos.

Sin embargo, el comediante en una reciente rutina de humor en un escenario de Bogotá contó cómo había sido el momento en el que lo llamaron a preguntarle si quería participar en el reality.

“Yo estaba grabando y me llamó un número desconocido, pero yo no contesto números desconocidos, así que colgué. Seguí grabando y de repente me vuelven a llamar del 313, entonces yo digo: ‘El man de la modelo quiere su plata’ [insinuando que se trataba de una llamada estafa desde la cárcel La Modelo y que le querían pedir dinero]”, empezó contando.

Camilo Díaz dudó de la llamada de RCN cuando lo invitaron a participar en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito captura de pantalla

‘Culotauro’ aseguró que le pareció raro que insistiera tanto un número desconocido llamándolo entonces por eso menos seguridad de contestar tenía; sin embargo, en una segunda oportunidad respondió el celular para dejarle claro que no estaba interesado y que lo dejaran tranquilo, aún sin saber que se trataba de la producción de RCN.

“Apenas le contesto, le digo: ‘Vea perro, estoy ocupado, no me llame’. Le dije al director creativo de RCN ‘Vea perro’”, contó entre risas el exparticipante de la casa.

En esa misma historia aprovechó para darle las gracias a la persona que no dejó de llamar por la paciencia que le tuvo, ya que no dejó de buscarlo ni perdió las esperanzas.

“Yo admiro y a la persona que de verdad me llamó, gracias por la paciencia, porque o sea, yo le digo, vea perro y también que no me llame y le vuelvo a colgar. Pero entonces yo termino de grabar y el tipo me vuelve a llamar, eso fue como a la una de la tarde. Pero cuando el man me llamó tres veces yo dije: ‘Bueno, el man de la modelo está embalado por plata o de verdad me quieren en ‘La casa de los famosos Colombia’. Entonces yo decidí seguir el juego al supuesto director de RCN”, confesó Díaz.

Así invitaron a 'Culotauro' a 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @puntocomedia/TikTok

De acuerdo con su historia, el director le confirmó que sí se trataba de una llamada real y le pidió que le diera tiempo para darle la información suficiente para que le creyera.

“El man me dijo: ¿Don Camilo, de verdad, sé que usted necesita una seguridad de que yo soy el director creativo de RCN, pero permítame 5 minutos, este es un proyecto que se ha hecho en México y Estados Unidos, y por sus aptitudes queremos invitarlo’. Pero ahí yo dije: ‘Uy el de La Modelo sabe decir aptitudes’. Terminó de explicarme y me contó hasta el sueldo y ya ahí le creí”, finalizó.