Carlos Daniel Serrano, abrió su corazón y contó su gran historia de superación como medallista paralímpico

Carlos Daniel Serrano, plata en 50 M natación masculina

Carlos Daniel Serrano es un deportista colombiano que sufre de una condición denominada hipocondroplasia que le otorga una talla baja, sin embargo, esto no ha sido impedimento para el paranadador que desde sus 14 años de edad e inspirado por sus padres se propuso llegar a lo más alto de los podios. Su talla nunca ha sido una limitante y cuando sus progenitores lo inscribieron en un curso vacacional para potenciar sus cualidades, su entrenador se los hizo saber asegurando que Serrano tenía un gran futuro en la paranatación.

En entrevista con ‘Lo sé Todo’, el deportista contó cómo ha sido su proceso de superación y, además, habló de su experiencia en el deporte y lo que espera para su futuro profesional.

“En mi familia se puede decir que la mayoría tiene ‘hipocondroplasia’ que son mi mamá, mis tías, mi abuela, mi nono, entonces es cuando mi mamá ve llegar a su hijo así no quería, porque ella ya había pasado por ese proceso en ese mundo que no es tan chévere, tan bonito que lo traten a uno diferente”, con estas palabras, el deportista describe lo que en un principio sintió su mamá cuando él nació.

Sin embargo, en el afán de su madre para que Serrano creciera en unas condiciones normales, consulta a un médico que le indica que efectivamente existen tratamientos para poder crecer un poco más, pero, en conversaciones entre los padres del deportista llegaron a la conclusión que no pasaría nada diferente a lo que ya han visto.

“A la edad de 6 o 7 años, uno se comienza a dar cuenta que los amigos con los que comienzas a estudiar o con los que comienzas a compartir en el barrio, ellos comienzan a crecer un poco más mientras que tú te quedas de la misma estatura y hay un poco más de bullying, te comienzan a alejar sin dejarte jugar”, señaló el deportista para ‘Lo Sé Todo’.

Cabe destacar que, cuando comenzó a incursionar en el mundo del deporte paralímpico conoció a personas en sillas de ruedas, otros que les hacía falta una pierna o un brazo y se dio cuenta que eran personas muy alegres y felices, por lo que recordó que él tenía todas sus partes del cuerpo completas y no tenía por qué sentirse triste y se contagió de la alegría de todas aquellas personas que conoció en sus entrenamientos.

“Yo le dije a mi mamá que quería aprender a nadar, entonces mi mamá me lleva a un curso vacacional y allí es donde me doy cuenta que puedo ser un gran deportista, me doy cuenta que hay compañeros que viajaban, que eran muy bueno y yo comienzo a ver la mejora en mí, comenzado a ir a campeonatos departamentales, fuimos escalando y primero fue representar al departamento y luego por la región y ya cuando se me da la oportunidad de representar al país en unos juveniles dije ‘hay que darle’…”, relató para el programa de entretenimiento.

Los mejores momentos en los paralímpicos de Tokio

Carlos Daniel Serrano abrió su corazón y contó detalles del momento exacto en que batió record en las justas paralímpicas, día en el que dejó muy en alto el nombre de Colombia en los escenarios deportivos a nivel internacional.

“Me pusieron mi prueba reina, me la pusieron bastante aligerada, pero cuando se me presentó la oportunidad de competirla, di lo mejor de mí, me lancé muy fuerte y logramos record paralímpico. Hay pruebas de pruebas, algunas son largas como son 200, 400, pero las pruebas corticas como son 100 que es ida y vuelta tu vas mirando el carril y el piso, tratando de enfocarte muy bien”, reveló para ‘Lo Sé Todo’.

Cuando le dijeron que ganó oro, se sintió muy emocionado porque volvió a realizar su sueño de conseguir una presea dorada, por lo que suma hasta este momento 7 en competencias paralímpicas.

