Guillermo Vives no se guardó nada y reveló que con su hermano Carlos no tiene ninguna relación: “está perdida”

FOTOS: Instagram (guillovives) / Colprensa

En junio del presente año, el chef y empresario Guillermo Vives anunció su salida de la sociedad del famoso restaurante Gaira Café, ubicado en Bogotá. Actualmente, es propiedad de Carlos Vives, quien realizó una loable gestión tras su cierre en pandemia, dándole un cambio extremo centrado en la marca ‘Cumbia House’. Sin embargo, muchos seguidores de los hermanos quedaron con dudas sobre los motivos por los cuales Guillo decidió renunciar al restaurante, donde él también cantaba.

Recientemente, y en diálogo con el programa ‘Buen día Colombia’ de RCN, el chef reveló varias cosas de su salida de Gaira que muy pocos conocían. Primero, le dijo a Orlando Liñán (uno de los conductores del matutino) que ya no era el dueño del lugar.

“Yo vendí mi parte… Pero mejor no hablemos de ese tema”, dijo Vives; sin embargo, y a medida que avanzaba la conversación, Liñán y Ana Karina Soto le preguntaron indirectamente cosas sobre el restaurante, hasta que finalmente el chef confesó varios de los problemas que existieron tras su renuncia al reconocido restaurante.

“Vamos a montar otro -restaurante-, indiscutiblemente estoy viendo, porque es lo que me gusta hacer, a mí me gusta cantar y cocinar”, mencionando también que tiene varios proyectos actorales pendientes. Guillermo también aclaró que el restaurante ya no es propiedad de la familia Vives Restrepo sino a la familia Vives Vásquez (Por Carlos y Claudia Helena, su esposa y socia); “eso ya le pertenece a ellos porque mi mamá salió de ahí, yo también y mi hermano menor que también era socio, salió de eso”, explicó.

En otro momento de la charla, los presentadores le preguntaron por un mensaje que había compartido en sus redes sociales: “No permitas que la comunicación con tu familia sea a través de terceros, nunca”. Vives aclaró que no solamente aplica para su familia sino a nivel general. “No lo digo por un caso mío (…) Tú sabes que la familia es algo muy fuerte, indiscutiblemente ante la religión y ante todo, la familia es muy importante; pero a veces la comunicación se rompe y creo que uno no puede perder esa comunicación directa con la familia, no a través de terceras personas ni de tu esposa o tu esposo ni de abogados”, reiterando que no lo decía únicamente por la familia Vives, pero sí manifestó algo que dejó sorprendidos a los conductores.

“Yo con Carlos no tengo ninguna relación” y pidió nuevamente que no se le cuestionara por Gaira; sin embargo, lanzó una pulla. “Las personas que llegan a la familia, sea tu esposa o tu esposo tienen que respetar lo que es tu familia”, expresando incluso que, en sus redes sociales, comparte citas literarias y filosóficas con frecuencia, así como recomendaciones culinarias y de restaurantes.

Acto seguido, Orlando Liñán le preguntó si existía la posibilidad de que las relaciones con su hermano Carlos puedan restablecerse más allá de los temas laborales, a lo cual Guillermo respondió dubitativamente.

“No… no sé, yo lo veo bastante difícil. La relación mía con Carlos está perdida, fuera de todo, está perdida”. Vale mencionar que, en meses pasados, Claudia Helena Vásquez había adelantado que con Guillo se llegó a un acuerdo para que él vendiera su participación accionaria de Gaira; posterior a ese proceso, ella y su esposo iniciaron un proceso de recuperación y reapertura del establecimiento.

“Nos ha tocado financiar el bar con los ahorros y tratar de sacarlo adelante con deudas financiera importantes también, hablando con los bancos, poniéndoles la cara, mencionándoles que tenemos unas expectativas y también con el riesgo de la pandemia, porque al final el aforo es muy limitado y para llegar a los números que manejábamos en 2019 será muy complicado”, mencionó la mujer en diálogo con ‘Lo sé todo’.

