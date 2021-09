‘Yo me llamo’: Caracol Televisión abrió convocatorias virtuales para quienes quieran participar en la nueva temporada

'Yo me llamo'. Foto: Instagram @caracoltv

Los programas de telerrealidad, sean del tema que sean: canto, competencia, actuación, búsqueda de la pareja ideal, familiares, etc.- gustan mucho entre el público y, actualmente, hay realities por aquí y por allá. Cada canal de televisión tiene su joya en cuanto a este tema, poniendo ejemplos internacionales E! tuvo desde 2007 hasta 2021 el reality ‘Keeping Up with the Kardashians’, MTV tiene diferentes versiones de ‘Acapulco Shore’/’Geordie Shore’, ‘Teen Mom’, entre otros; mientras que en terrenos nacionales por este tiempo el Canal RCN tiene a ‘MasterChef Celebrity’ y Caracol Televisión ‘La Voz Kids’.

Sin embargo, haciendo énfasis en este último canal, Caracol ha estrenado reality tras reality este año. El 2021 empezó con ‘A otro nivel’, siguió ‘Desafío The Box’, tras de este empezó una nueva entrega de ‘La Voz Kids’ – todavía falta el lanzamiento de ‘La Voz Senior’ – y, además, a futuro prepara otra temporada de ‘Yo me llamo’, reality de imitación musical.

De hecho, en sus redes sociales se comunicó que las convocatorias virtuales para el programa están abiertas hasta mediados de septiembre, específicamente cerrarán el día 15 de este mes.

“Si te gusta imitar a tu cantante favorito de seguro esta es tu oportunidad para brillar más que nunca. Prepárate porque llegaron las convocatorias virtuales de ‘Yo me llamo’, inscríbete en caracoltv.com/yomellamo y demuestra tu talento”, se lee en la leyenda del post en el Instagram de Caracol Televisión.

Es de mencionar que, la publicación tiene la imagen de Amparo Grisales, cuya interpretación es que la actriz volverá a ser jurado. Además, las piezas promocionales par televisión también son con ella.

Respecto del formulario, más allá de solicitarse el nombre, la edad, números de teléfono; también hay un espacio para escribir al menos 15 canciones que se sepa del cantante a imitar, también se pide adjuntar fotografías/videos y revelar la experiencia que se tenga en el escenario.

Aproximadamente desde hace una década los colombianos han visto diferentes temporadas de ‘Yo me llamo’. Amparo Grisales ha sido la única jurado constante en todos estos años, junto a ella han estado otros como Luz Amparo Álvarez, Pipe Bueno, César Escola y algunos más. A su vez, el reality ha tenido diferentes presentadores entre Ernesto Calzadilla, Carlos Calero, Jessica Cediel, Valerie Domínguez.

El foco del programa es encontrar personas que imiten de la forma más prolija y detallista posible a su respectivo cantante. En este orden de ideas, algunos de los ganadores han sido Jorge Martínez Fonseca (imitador de Rafael Orozco), Manuel Álvarez (José José), David Alsina (Nicky Jam), Albert Sánchez (Roberto Carlos).

A su vez, han asado imitadores de un sinnúmero de artistas: Shakira, Thalía, Nino Bravo, Joan Sebastian, Ricardo Arjona, Leonardo Favio, Christina Aguilera, Ana Gabriel, Romeo Santos y la lista podría seguir.

Todavía es muy pronto para poner sobre la mesa una fecha de estreno, pero tal vez ‘Yo me llamo’ pueda llegar después de ‘La voz Senior’.

