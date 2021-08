Sergio Fajardo será acusado por la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia por irregularidades en contrato

El exgobernador del departamento de Antioquia Sergio Fajardo Sergio Fajardo. EFE/José Méndez/Archivo

El pasado 31 de marzo, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer la imputación de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos, en contra del exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, los cuales, hoy el ente investigador informó que radicará ante la Sala Especial de Juzgamiento de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con el organismo penal, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia adoptó tal determinación al encontrar elementos materiales probatorios que permitieron establecer con probabilidad de verdad, que al doctor Sergio Fajardo Valderrama se le puede atribuir a título de coautor los delitos en las anomalías del mencionado contrato.

“La investigación concluyó que, el doctor Sergio Fajardo Valderrama, en su calidad de gobernador de Antioquia, vulneró los principios de la función y contratación pública, de eficacia, transparencia, responsabilidad, economía y planeación, al tramitar y celebrar el contrato de “sustitución de deuda N° SF140013 de diciembre 5 del 2013”, suscrito en representación del departamento de Antioquia, como contratante, y las entidades BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA y el INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA –IDEA, como contratistas, cuyo objeto era otorgar un empréstito por la suma de noventa y ocho millones de dólares (USD $98.000.000) con destino a la sustitución de unas deudas a cargo del contratante”, señaló en un comunicado la Fiscalía.

Tras conocer la decisión de la Fiscalía, medios de comunicación del país dialogaron con Fajardo acerca de su caso. En entrevista con Blu Radio, el exgobernador antioqueño aseguró que no ha cometido ningún delito como servidor público, por lo que está dispuesto a responder antes las autoridades competentes.

“Jamás he cometido delito alguno ni en mi vida privada ni en toda mi trayectoria como servidor público. Espero que la Fiscalía nos permita demostrar mi inocencia sin demora ante la Corte Suprema de Justicia”, sostuvo el actual precandidato presidencial.

Asimismo, señaló que lleva cinco años tratando de defenderse de este caso, por lo que el pasado 27 de mayo le solicitó a la ONU ser escuchado, evento que logró el pasado 25 de agosto con Juliette De Rivero, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.

“Desde hace cinco años comenzó este proceso, siempre he dicho acúseme de donde se me tiene que acusar. Ya pasamos por la imputación, no hicimos nada incorrecto, la forma en que manejamos el cambio de pesos a dólares lo hicimos de manera correcta. Cinco años rogando para poder defenderme y por fin lo tenemos y estoy contento en el sentido de poder demostrar que actuamos correctamente”, aseguró el precandidato por la Alianza Verde.

Cómo fue la imputación de cargos de la Fiscalía General de la Nación a Sergio Fajardo

Inicialmente, el pasado 31 de marzo, el ente investigador reveló que obtuvo elementos materiales de prueba que dan cuenta de la supuesta irregularidad en un contrato de empréstito o préstamo, suscrito el 5 de diciembre de 2013, entre el departamento de Antioquia y el Banco Corpbanca S.A.

La Fiscalía detalló que el contrato, que es objeto de investigación, fue celebrado por Sergio Fajardo cuando fungía como gobernador del departamento de Antioquia, además, indica que para su momento el político y funcionario de dicha administración fue quien dio la orden para dichos gatos.

“Firmó el contrato y el pagaré que garantizaba el empréstito. Del mismo modo tenía responsabilidad y posición de garante en las decisiones administrativas relacionadas con este contrato. Dicho contrato implicó el desembolso de setenta y siete millones de dólares (USD $77.000.000) para realizar sustitución de deudas con otros bancos”, dio a conocer en el comunicado la Fiscalía.

De acuerdo con lo explicado por el ente acusador, al momento de dicho desembolso, en 2013, el dólar tenía un costo de 1.926 pesos, ya en 2015 el valor superaba los 3.140 pesos, lo cual, dicha obligación interna contraída en dólares, originó un presunto detrimento fiscal por la devaluación del peso que, a corte de 2020, ascendió a un monto estimado de 320.000 millones de pesos.

Dicho detrimento resultó reflejado en el aumento de la deuda general del departamento de Antioquia que, en su momento estaba en los 600.000 millones de pesos y paso a cerca de 1.2 billones de pesos colombianos, hechos por lo cuales una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia le imputó al exgobernador Sergio Fajardo Valderrama los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Según la Fiscalía, los análisis técnicos, financieros y jurídicos evidenciaron que no se habría realizado un estudio sobre la necesidad de suscribir un contrato de empréstito en moneda extranjera y que tampoco existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar.

