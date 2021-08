En la Feria de las Flores, la Billo’s Caracas Boys celebra este martes 80 años de trayectoria

La Fería de las Flores será el escenario de celebración de los 80 años de trayectoria de la Billo’s Caracas Boys.

Son cerca de 3.300 artistas los que hacen parte de la Fería de las Flores en su edición 2021, entre los cuales se destaca la talentosa banda musical Billo’s Caracas Boys, que desde 1940 llegó a la escena musical para alegrar a los latinos con sus mosaicos, guaracha y romanticos boleros, los cuales esta noche serán parte del repertorio en el escenario ‘Colombia Ciudad del Río’ de la ciudad de Medellín.

Cheo Villa, quien es la voz más joven de esta agrupación, habló con Infobae y contó detalles de lo que ha sido el regreso a los escenarios y todas las espectativas frente a lo que será la reactivación de la industria musical, tras más de un año y medio de ausencia ante los fanáticos.

Infobae: Hubo una gran pérdida este año para la orquesta, la partida del Ely Méndez, quien el pasado 5 de febrero falleció víctima del Covid-19. ¿Cómo ha sido el seguir dando impulso a la banda tras su ausencia?

Cheo: “A él se le reconoce todo su trayecto musical, sobre todo con el maestro Billo. Él sobre todo tenía la parte boleristica, tema que estamos haciendo entre todos los cantantes, toda la parte romantica. Él también abría los mosaicos, porque siempre abría con boleros. Sin embargo, pese a su partida, ha sido un trabajo de todos el que se ha venido haciendo. Ahora, la parte más bailable, y lo guarachero también ha sido un trabajo en el que vamos aportando todos los integrantes de la orquesta y así se ha mantenido todo. Ely y su legado siempre estará ahí.”

Infobae: Cheo, para nadie es un secreto que existen actualmente genéros musicales más fuertes en la industria musical que atraen a los jóvenes ¿Qué cree usted que tiene en el ADN la Billo’s Caracas Boys para que aún perdure y este vigente en su público?

C: “Lo que pasa es que lo que hizo la Billo’s son como himnos de toda la vida, yo realmente pienso que esta música no va morir, a pesar de todo lo que tenga en la actualidad el mercado y la industria, porque realmente es un trabajo en el que el maestro Billo durante 50 años configuró su carrera, se encargó de plasmar en el ADN de cada quien. Ahora, yo creo que lo que es necesario y es lo que estamos haciendo, es un realce y una proyección hacia las nuevas generaciones, para que esto no se olvide. En esto estamos trabajando con figuras nuevas, con cantantes nuevos , asimismo, con voces más frescas, juveniles y más adaptadas a estos tiempo, sin perder la esencia, sin perder ese lenguaje musical que tiene la Billo’s, el cual es sencillo y comercial. Además, siempre tratamos de mantenernos vigentes con presentaciones, con entrevistas para que la gente siempre esté al tanto de cuántos años tiene la orquesta de dónde viene. Como decía Billo: “esta orquesta tiene que seguir a pesar que yo me vaya”.”

Infobae: Hablando de conciertos y presentaciones, cuéntenos ¿Cómo ha sido la logística para trasladarse? ¿Cómo lograron ser parte de esta edición de las Ferias de las Flores? ¿Dónde será la presentación, y cuáles son las expectativas?

C: “La última vez que estuvimos en Colombia, específicamente en Antioquia, fue en una presentación en Guarne, hace mucho que no veníamos y más por las dificultades que se presentaron con la pandemia; sin embargo, esta noche estaremos en el escenario ‘Colombia Ciudad del Río’, va ser una presentación no tanto al aire, porque es con boletería, pero bueno, en cuanto a la logística para traer a los chicos, llegamos a Bogotá y desde la capital llegamos a Medellín en autobús, no fue tan complicado porque varios de nuestros músicos viven en Bogotá. Con respecto a la llegada aquí dimos con varias personas que nos han dado gran acogida y en especial Juan Mannuel, quien es el gerente de todo esto. Bueno hoy somos los que vamos a cerrar la jornada de conciertos, eso quiere decir que cerramos tipo 11 o 12 de la noche.”

Agrupaciones que se presentarán en la edición 2021 de la Feria de la Flores de Medellín.

Infobae: ¿Cuáles son las expectativas para la nueva apuesta de renovación que se plantea la Billo’s Caracas Boys y si habrá más conciertos en otros escenarios?

C: “Sí, claro, en Venezuela vamos a retomar creo que por Chacao, aquí en Colombia vamos a retomar Cali, pero también queremos explotar el mercado antioqueño, queremos hablar con gente de Santa fé de Antioquia, de Envigado, Itagüí.”

La Billo’s Caracas Boys, nació de la mano del dominicano Billo Frómeta, quien en 1940 dio inició a la reconocida orquesta, la cual dirigió hasta su muerte en 1988. Esta banda primordial armó un repertorio de porros, guarachas, boleros y merengue dominicano, el cual luego se fusionó con el merengue caraqueño, tras el traslado del maestro Billo a Venezuela. Allí, los trabajos musicales empezaron a traspasar fronteras tras interpretar el tema “Millonarios Será Campeón” con el cual logró reconocimiento en Colombia por el homenaje al equipo de fútbol Millonarios. Desde entonces, la música de la banda de origen venezolano hace parte de las ferias, fiestas y celebraciones de fin de año de los colombianos.

