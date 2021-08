“Quiero pedirte perdón”: así fue la entrevista de Margarita Rosa de Francisco a Rebecca Sprößer

Este sábado a través del canal de YouTube ‘Palabras Mayores’, la actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco participó en una entrevista que hizo ese canal a la alemana Rebecca Sprößer, quien perteneció a la primera línea de Cali y posteriormente expulsada del país por el gobierno colombiano.

Lo primero que dijo la actriz en la conversación, fue pedirle perdón por lo sucedido y que siente vergüenza de que la hayan tratado de esa manera en Colombia. “Yo quiero pedirte perdón como colombiana por tu deportación arbitraria. Siento vergüenza de que tu amor por nuestro país se hayan encontrado con una respuesta tan cruel y criminal”, dijo De Francisco.

La alemana contó que ella no puede aguantar la injusticia y que cuando estuvo con los jóvenes de la primera línea conoció muy bien a esas personas, “son muchachos que tienen sueños, quieren tener educación, quieren tener una vida justa, y en todo lo que hablamos es que yo realmente entendí esa causa, y entendí por qué ellos están allá”.

Comentó que la vida en los barrios pobres de Cali es muy dura y que ellos siempre se van a quedar en un estrato bajo y su lucha es para tener oportunidades y salir adelante.

“Yo amo ese país, y aunque no soy colombiana yo me siento muy colombiana, pero estoy dispuesta a darlo todo por ese país. Creo que la gente ha entendido la razón por vivir, no conozco a ningún país que tenga esa gente que ha entendido esa vida y cómo vivir la vida con todo”, señaló.

La actriz le preguntó también sobre su vida después de ser expulsada del país. “Me echaron de mi vida, de todo lo que quiero. Me ayuda hablar con todos mis amigos de Cali, yo extraño todo allá. Cuando tengo tiempo para mí hago videollamadas y hablo con ellos. Quiero buscar justicia para Jhoan Sebastián”, comentó.

Es de agregar que la alemana sufrió de un ataque armado cuando estaba con uno de sus más cercanos amigos de Cali, quien la protegió y fue él quien recibió los disparos de ese ataque y falleció horas después de que ella fue deportada.

“También desde Alemania puedo ayudar a la gente de Colombia, y eso me ayuda a no perder la fe. Para mí las dos peores cosas es la muerte de Jhoan Sebastian y no poder volver a entrar a Colombia en 10 años”, dijo la alemana.

Esta es la conversación:

Margarita Rosa a través de un corto video que dejó en su cuenta de Instagram, reveló que fue gracias a ese canal de YouTube que empezó a ver a Colombia de una manera diferente y a tomar esa conciencia social que dice, todos deberían tener.

“Quiero responderles a los que dicen que soy comunista. Miren, lo único que yo pido es que todos en Colombia tengan una plataforma, un piso de bienestar social desde el cual puedan desarrollar sus capacidades, su creatividad, su potencialidad, puedan emprender proyectos, puedan hacer dinero, así como la hemos tenido muy pocos en Colombia desafortunadamente”, reflexionó la actriz.

Se preguntó además, si no es algo ético cuestionarse, “por qué si yo tuve estos privilegios tantos en Colombia no los tienen. Cómo puede uno fotografiar tranquilo su plato de comida y tomarse las fotos en vacaciones así como hacía yo sin en algún momento, tener la curiosidad de asomarse a la Colombia de la periferia, donde viven personas que tienen el barro hasta aquí, sin poder beber agua, sin poder tener acceso a la educación y al conocimiento, sin tener servicios públicos ni servicios de salud”, comentó.

