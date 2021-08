Con tres colombianos presentes, Boca Juniors y River Plate se verán las caras en la Copa Argentina

Jorge Carrascal durante el clásico entre River Plate y Boca Juniors disputado el pasado 14 de marzo de 2021 - Foto: REUTERS/Marcelo Endelli

Boca Juniors y River Plate disputarán este miércoles 4 de agosto una nueva edición del ‘Superclásico’ en el Estadio Ciudad de La Plata por los octavos de final de la Copa Argentina 2021. Para el compromiso fueron convocados tres colombianos: Jorge Carrascal, en el ‘Millonario’, y Edwin Cardona y Jorman Campuzano en el ‘Xeneize’.

Sin embargo, también habrá algunos ausentes ‘Cafeteros’ en el plantel de Boca: primero Frank Fabra, quien fue descartado por el técnico Miguel Ángel Russo a raíz del bajo rendimiento, y Sebastián Villa, el cual afronta conflictos con las directivas del club en los últimos tiempos, pues su deseo es poder salir al Brujas de Bélgica. De hecho, el colombiano no se ha presentado a los entrenamientos, y la prensa argentina asegura que este sostuvo una reunión con Juan Román Riquelme, vicepresidente de la institución, pero no hubo tregua.

BOCA JUNIORS:

En las arcas del ‘Xeneize’ los futbolistas nacionales no llegan en un buen momento. Por un lado, Cardona, tras finalizar su participación con la Selección Colombia en la Copa América, estuvo involucrado en una polémica, pues el equipo tenía dispuesto que este regresara a Buenos Aires en un vuelo charter apenas terminara la competencia. Sin embargo, el mediocampista optó por regresar a Colombia, puntualmente a Medellín, en donde se lo vio en una fiesta junto a un cantante vallenato.

Todo ello retrasó su regreso a la concentración y, por ende, a la formación de Russo: el partido más reciente fue el 27 de julio, en la derrota 2-0 frente a a San Lorenzo por la tercera fecha de la Liga Profesional.

Y en la otra orilla, Campuzano habría tenido diversos problemas personales y su intención era retornar a Colombia, decisión que, acorde a los medios locales, se la comunicó en su momento a la dirigencia ‘Xeneize’. Uno de los equipos al cual más se le vinculó fue Millonarios, pero, más allá de un presunto interés, nada ocurrió. El volante de marca vio acción por última vez el pasado 20 de julio por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, el cual Boca perdió 3-1 en penales con Atlético Mineiro y quedó eliminado.

Convocados de Boca Juniors - Foto oficial

RIVER PLATE:

En el equipo dirigido por Marcelo Gallardo, Carrascal poco a poco ha ido mejorando su rendimiento y, cuando hace algunos meses jugaba ocasionalmente, hoy por hoy es uno de los jugadores titulares. El cartagenero, quien porta la camiseta número 10, fue inicialista en los cuatro partidos que ha disputado el ‘Millonario’ en la Liga Profesional (contra Colón, Unión de Santa Fe, Lanús y Huracán).

Pese a ello, según lo manifestó el diario Olé, su presencia en el once inicial no está garantizada: “El último lugar disponible se lo disputan Jorge Carrascal y José Paradela. El colombiano, que mejoró su rendimiento con respecto al cierre del primer semestre del año, mostró altibajos en los 90′ vs. Huracán”.

Convocados de River Plate - Foto oficial

HISTORIAL RECIENTE:

A romper la ‘empatitis’: Boca y River empataron los últimos tres partidos entre ambos, siendo el último de ellos el pasado 16 de mayo por los cuartos de final de la Liga Profesional: en los 90 minutos el encuentro culminó 1-1; sin embargo, el ‘Xeneize’ terminó clasificándose a las semifinales tras imponerse 4-2 en penales.

Las otras dos igualdades corresponden también se disputaron este año: una el 14 de marzo por la quinta fecha del mencionado campeonato (1-1); y la otra el 2 de enero, que terminó 2-2 en el marco de la Fase Campeón de la Copa Diego Maradona.

FICHA TÉCNICA:

Boca Juniors Vs. River Plate

Fecha: miércoles 4 de agosto

Hora: 5:00 p.m (Colombia)

Estadio: Ciudad de La Plata

TV: TyC Sports

POSIBLES FORMACIONES:

Boca Juniors: Agustín Rossi; Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo; Luis Advíncula o Marcelo Weingandt, Diego González, Alan Varela o Esteban Rolón, Juan Ramírez y Agustín Sandez; Cristian Pavón y Norberto Briasco.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, David Martínez y Fabrizio Angileri; Bruno Zuculini, Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz y José Paradela o Jorge Carrascal; Braian Romero y Julián Álvarez.

