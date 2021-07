Vacunando a gestantes cerramos un grupo de riesgo: Minsalud

Inicia en Bogotá jornadas de vacunación contra el covid-19 para madres gestantes. Foto: Colprensa - Camila Díaz.

Al liderar el Puesto de Mando Unificado (PMU) 94 desde Bogotá, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, destacó que hay una alta expectativa con la apertura de vacunación contra el covid-19 para el grupo poblacional de 30-34 años a partir de hoy y con la unificación de etapas en los municipios de hasta 100.000 habitantes.

“Quiero recomendarles trabajar en la promoción de la vacunación en estos grupos que han mostrado un poco de resistencia”, manifestó el ministro, dejando claro que es muy importante que todos los actores enfoquen sus esfuerzos y estén sintonizados en convocar a esta población, dándoles a conocer los beneficios de la vacunación contra el covid-19.

Por otro lado, “exhortar a que podamos hacer los operativos de vacunación de gestantes, en particular en las ciudades capitales”, señaló Ruiz Gómez, al resaltar que, si se avanza en estos grupos poblacionales, especialmente en el de gestantes, “cerramos un grupo poblacional con el cual tenemos un riesgo muy importante de mortalidad”.

Resultados de efectividad

Julián Fernández Niño, director de Epidemiología del Ministerio de Salud y Protección Social, presentó los resultados de efectividad de las vacunas contra el covid-19 aplicadas en el país, dejando claro que salvan vidas. Este proceso fue liderado por la Dirección de Medicamentos, acompañada por la Dirección de Demografía, que realizan el estudio de cohorte.

Tenemos resultados que son alentadores, consistentes con lo encontrado en otros países, que nos muestran que las vacunas aplicadas han evitado miles de muertes y que con ello tenemos argumentos para promover la vacunación, aseguró Fernández Niño.

El director también resaltó que lo que se hace es comparar la probabilidad de morir o complicarse entre vacunarse y no vacunarse, incluyendo a siete millones de adultos de 60 años y más. “Los resultados preliminares muestran que todas las vacunas tienen una alta efectividad en condiciones reales”, apuntó.

De esta manera, destacó el director de Epidemiología y Demografía, lo que se demuestra es que las personas con esquemas completos tienen menor de hospitalización frente a las personas que no han sido vacunadas. “El gran incentivo frente a la vacunación es entre las personas vacunadas y las no vacunadas”, detalló Fernández Niño.

El funcionario también fue enfático en que, de manera consistente, los resultados muestran de una manera rigurosa y robusta, que las vacunas que hay en el portafolio de Colombia han “reducido la mortalidad”, especialmente con esquemas completos.

En cuanto a la situación epidemiológica, manifestó que desde el 14 de abril el país no lograba tener una ocupación de UCI por debajo del 74 %, como las que se observa ahora. “La curva está al descenso; aún no se refleja en el número reproductivo, que tarda en bajar”, resaltó el funcionario.

En otros aspectos, destacó que, con 11 millones de esquemas completos, cifra a la que se llegará hoy, se podrá decir que al menos el 70 % de la meta para inmunidad de rebaño y más del 20 % de la población total del país, ya estén inmunizados contra el covid-19.

“Es necesario que todas las mujeres gestantes se vacunen”

Diana Cuintaco, gerente general de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología – FECOLSOG, quien tiene siete meses de embarazo, habló este viernes acerca de la importancia de la vacunación contra el covid-19 en mujeres gestantes.

“La vacunación es una vacunación segura. Existen estudios internacionales que demuestran que no existe ningún nivel de toxicidad, es decir, que no le va a hacer daño ni al bebé, ni a la madre. Entonces, es completamente importante y necesario que todas las mujeres gestantes se vacunen, no solamente por ellas, sino por sus hijos”, aseguró.

En el país, la primera causa de mortalidad materna es la preeclampsia, enfermedad por el aumento de la presión arterial durante el periodo de gestación. A raíz de los últimos dos picos, “en este momento la segunda causa de mortalidad materna en Colombia es la enfermedad por covid-19”, explicó Cuintaco.

Colombia está obligada, de acuerdo con tratados internacionales firmados, a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, uno de ellos es la reducción de la mortalidad materna, por el rol de dadoras de vida que tienen las mujeres gestantes, y que repercute en el desarrollo de la nación.

“Es súper importante que, como país, nosotros nos comprometamos a la vacunación y a prevenir la mortalidad materna en las mujeres gestantes”, expresó la dirigente, quien señaló que MinSalud y FECOLSOG trabajaron de manera conjunta para tomar la decisión de incluir a las mujeres gestantes en el Plan Nacional de Vacunación, basados en la evidencia científica.

“Arrancamos desde finales de mayo de este año con el Ministerio de Salud y Protección Social unas mesas de trabajo para la verificación de conceptos técnicos, en los cuales el Comité de Salud Materna y Perinatal de la Federación trabajó, desarrolló, investigó, revisó toda la bibliografía internacional existente, a la fecha, de países como Estados Unidos, Reino Unido, en donde han iniciado la vacunación con gestantes. No hay ningún caso adverso que se haya dado a causa de la vacunación, ni en la madre ni en el bebé que viene en camino”, dijo.

Después de recopilada esta información, la cartera de Salud se encargó de la verificación y presentación de la propuesta ante el Invima, para que hoy la vacunación en gestantes sea una realidad. “Invitamos a todas las mujeres a esta gran ‘vacunatón’ que ha organizado el Ministerio de Salud y Protección Social, este 23, 24 y 25 de julio, para que ustedes y sus hijos estén protegidos con estas dosis de Pfizer, que han sido priorizadas por el Gobierno de Colombia en un esfuerzo enorme, para que ustedes y ese futuro que todas traemos en nuestros vientres puedan estar bien y con salud”, manifestó.

SEGUIR LEYENDO: