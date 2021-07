Muere en Bogotá, Lucy Colombia Arias, leyenda de la radionovela y la televisión nacional

A los 82 años falleció en Bogotá una de las voces de la era dorada de la radio novela y las telenovelas, Lucy Colombia Arias, quien participó en la serie Kalimán, el Hombre Increíble, e hizo el tránsito a la primer etapa del drama con producciones como ‘La marquesa de Yolombó’, ‘Los cuervos’, ‘El siete mujeres’ y ‘Una mujer de cuatro en conducta’, hitos de la televisión durante las décadas del setenta y el ochenta.

La noticia fue confirmada por la Sociedad Colombiana de Gestión de Actores a RCN Radio, emisora que produjo algunas de las producciones en las que actuó Colombia Arias.

El gremio reportó que no se conocieron las causas del deceso de la actriz y locutora.

La Sociedad Colombiana aprovechó su canal de Twitter para reportar la desaparición de una de las voces clave en el radio teatro del siglo anterior:

El mensaje tuvo su punto de emotividad al destacar que “su voz, su ángel y su ímpetu fueron claves para la creación de este sueño llamado Actores SGC, pues ella, fue parte de los 42 socios fundadores que plantaron la semilla en 1987 para la creación formal de nuestra entidad”.

Calidez y profesionalismo: el legado de Lucy Colombia Arias

Aunque ignorada por las nuevas generaciones, la actriz y locutora Lucy Colombia Arias perteneció a esa escuela de talentos que ocuparon los espacios de la radio y televisión en la denominada “Edad Dorada” de ambos medios, un periodo histórico que abarcó las décadas del setenta y ochenta del siglo anterior.

En un esfuerzo por visibilizar su legado, en el popular show de variedades La Red la legendaria actriz fue entrevistada con respecto a su historia de orígenes en los medios.

Esto recordó la actriz en el programa de Caracol TV:

Me acuerdo que oía mucho Radio Santa Fe, y pensaba que quizá me gustaría trabajar ahí. Un día, leyendo los clasificados del periódico, vi que ofrecían clases de locución y actuación radial. Hablé con el maestro Manuel Cabral, él me hizo la prueba de voz y me dijo que tenía buena voz