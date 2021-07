Es oficial, Dorlan Pabón vuelve a vestir la camiseta de Atlético Nacional

Dorlan Pabón es oficializado como refuerzo de Atlético Nacional. Foto: Atlético Nacional Oficial

La llegada de Dorlan Pabón a Atlético Nacional era casi que un hecho, pues el pasado 4 de junio el atacante llegó de México a Colombia para adelantar los trámites y fichar por el club. Y la noche de este martes, mientras el combinado tricolor se enfrentaba a Argentina en la semifinal de la Copa América, fue anunciado oficialmente por el cuadro verdolaga, con el que firmó contrato por dos años.

“Este es el equipo de mis amores, estoy de vuelta en el más grande de Colombia”, afirmó el futbolista de 33 años.

Entretanto, Atlético Nacional afirmó: “Después de nueve años y de haber actuado en Italia, España, Brasil y México, Dorlan Mauricio Pabón Ríos está nuevamente en casa, en la que ganó siendo figura la estrella 10 en 2011. Con la Verde actuó 90 partidos y marcó 44 goles”

Pero las palabras del conjunto antioqueño para el jugador procedente del Club de Fútbol Monterrey no se quedaron ahí:

“Esa gran actuación le permitió marcharse al fútbol internacional. Después de triunfar y de paso ser ídolo en Rayados de Monterrey, “Memín” como es conocido, retorna a los 33 años con más de 400 partidos. Experiencia, liderazgo, amor propio, talento y ese remate de derecha que enamoró a la hinchada del Verde son las virtudes que se recalcan de un jugador–hincha que nuevamente se pone la camiseta del más veces campeón de Colombia”.

Con la llegada de Dorlan, Atlético Nacional se prepara para la siguiente temporada del fútbol colombiano. Además de él, arribaron el delantero samario Ruyeri Blanco, el mediocentro paisa Yeison Guzmán y el defensor Felipe Aguilar (también antioqueño).

Sobre la trayectoria de Dorlan Pabón

El atacante de 33 años cerró su ciclo con el Monterrey de México, al cual llegó en 2013 y con el que concretó los siguientes números: 299 partidos disputados, 88 goles y 82 asistencias. La cifra de tantos anotados le permitieron convertirse en el cuarto máximo artillero en la historia de la institución.

En su mensaje de despedida, Pabón aseguró a los medios de comunicación mexicanos que se sentía “contento” de volver a jugar a Colombia luego de nueve años: “Estoy contento por ir a mi país, pero también triste por dejar una institución que me abrió las puertas. Me voy con el corazón contento, porque se logró lo que me prometí: hice historia, dejé un nombre muy alto y eso es lo más lindo e importante, salir con la frente en alto”.

Dorlan Pabon de Rayados de Monterrey controla el balón en una jugada en el estadio BBVA de Monterrey (México). EFE/ Miguel Sierra/Archivo

Posteriormente, en diálogo con el periodista local José Manuel Elgueta, quien le preguntó sobre su posible llegada al conjunto ‘Verdolaga’, este no escondió su deseo de hacer parte de la plantilla: “Es un gran momento para volver a Nacional. Salí bien de ahí y es un equipo donde hice historia. Quiero seguir ganando cosas en una institución que me brindó mucho cariño y siempre me abrió las puertas”, puntualizó Pabón, quien arribó al país este sábado 3 de julio en horas de la noche.

Con el verde paisa, Dorlan concretó sus años más exitosos en el fútbol colombiano: llegó en 2010, proveniente de Envigado, y estuvo hasta 2012. En ese periodo de tiempo disputó un total de 90 compromisos, en los que marcó 44 goles y sirvió 26 asistencias. Su única y más importante conquista fue la del Torneo Apertura 2011, donde fue uno de los artilleros (10 tantos).

