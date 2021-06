Estas son algunas de las peleas que se han dado al interior de la selección Colombia

Luego de las polémicas declaraciones de James Rodríguez sobre su no convocatoria, se habría creado un intenso ambiente en la interna de la Tricolor. Foto: Archivo

En los últimos días han crecido las especulaciones respecto a que varios jugadores de la selección Colombia estarían molestos con James Rodríguez luego de que el seleccionador Reinaldo Rueda decidiera no convocarlo a la Copa América 2021 debido a sus molestias físicas, pues el volante del Everton manifestó en sus redes sociales que no comparte la decisión y que “le faltaron el respeto”.

Todos los rumores crecieron después de las declaraciones como las de Edwin Cardona y Juan Guillermo Cuadrado, tras la victoria frente a Ecuador, en las cuales dieron a entender que el plantel está convencido de que su seleccionador tomó una buena decisión.

“Nadie es más importante que el equipo”, fue la frase que se repitió en zona mixta colombiana tras el triunfo 1-0 frente a la Tri en la primera jornada de la Copa. Sin embargo, esta no sería la primera división que se ha presentado en la interna del combinado nacional, pues durante el tiempo han ocurrido varios choques entre reconocidos jugadores.

Supuesto problema tras la goleada de Ecuador

Luego de la vergonzosa derrota que sufrió la Tricolor en Ecuador, en donde cayeron 6-1 y tras la cual se dio la salida del entrenador Carlos Queiroz, el periodista deportivo Javier Hernández Bonnett comentó en el programa radial ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, que James Rodríguez protagonizó una acalorada discusión con algunos de sus compañeros, entre ellos Luis Fernando Muriel.

Sin embargo, Rodríguez sacó un comunicado en el cual desmintió la versión y aseguró que “tanto en el vestuario como en lo personal mantengo excelentes y respetuosas relaciones con mis compañeros de la Selección Colombia”.

El comunicador posteriormente sostuvo que tenía las pruebas y testimonios de algunos miembros de la Federación Colombiana de Fútbol y reiteró que no era mentira. “Los testimonios están en chat, yo los tengo en chat. No tengo ningún inconveniente, no tengo ningún problema. Y la Federación sabe que es cierto”, añadió.

Faustino Asrpilla y Óscar Córdoba

Durante una transmisión en su perfil de Instagram en marzo del 2020, el ‘Tino’ Asprilla confirmó que tuvo un fuerte encontrón con el legendario arquero de Boca Juniors, Óscar Córdoba.

“Peleamos por una bobada que él me dijo y yo le contesté, fue más privado que público. Nunca fue en una cancha o en una concentración, una estupidez que él me dijo y yo le contesté feo”, expresó Asprilla.

El histórico delantero de equipos como Parma y Newcastle añadió: “De las cosas que me arrepiento en mi vida, esta es una: haber peleado con un gran ser humano como es Óscar, él es un tipazo. De las otras peleas con futbolistas no me arrepiento, pero con Óscar sí”.

Carlos ‘Pibe’ Valderrama y Diego Osorio

El directivo del fútbol colombiano, Eduardo Pimentel, participó en la Copa América de 1991 y fue testigo de un bochornoso hecho en el que se vieron involucrados dos de sus compañeros. Según reveló en una entrevista con ‘Gol Caracol’, en 2019, en ese torneo el ‘Pibe’ Valderrama, excapitán de la ‘tricolor’ e ícono del balompié nacional, se enfrentó en los camerinos con Diego Osorio por una jugada de uno de los partidos.

“Cuando entramos al camerino hubo una pelea muy fuerte, pero demasiado fuerte, entre el ‘Pibe’ y Diego Osorio. Freddy Rincón también estaba de por medio ese día, porque tenía una discrepancia con el ‘Pibe’ por alguna jugada que se dio”.

Pimentel señaló que Rincón fue quien se metió entre ambos para calmar la situación, aunque se llevó uno que otro golpe.

Faustino Asprilla y Bolillo Gómez

En la Copa del Mundo de Francia 1998, el ‘Tino’ Asprilla fue expulsado del equipo luego de que le manifestara a la prensa su descontento con la decisión del entonces entrenador de la selección, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez. Pues el estratega decidió sacarlo del partido frente a Rumania a cinco minutos de la finalización del encuentro en el que finalmente la Tricolor cayó 1-0.

“No comparto la decisión del técnico porque en el juego contra Rumania hubo jugadores con bajo rendimiento y a ellos no los sacó y a mí sí”, le dijo a ‘Caracol Radio’.

Tras sus declaraciones, el ‘Bolillo’ fue bastante claro: “Si sus declaraciones son ciertas, entonces se va”. Horas después se conoció la desconvocatoria de Faustino y Bolillo volvió a tocar el tema. “Aquí no se echa a nadie. La gente se va saliendo solita. Asprilla hizo unas declaraciones que no podía hacer y el reglamento de disciplina está para algo”.

La repercusión fue tanta que Ernesto Samper, presidente de Colombia en ese momento, llamó a la Federación Colombiana de Fútbol para pedir el reintegro de Asprilla. Sin embargo, este no se dio.

