“Es un dolor brutal”: Alejandra Borrero recuerda a su novia, quien falleció por cuenta del covid-19

El pasado 30 de marzo se conoció que Elizabeth Bateman, médica cirujana de la Escuela Juan N Corpas, falleció el 5 de marzo, luego de una larga y dolorosa lucha contra el covid-19. La actriz, Alejandra Borrero, quien se divorció en 2019 de Katrin Nyfeler, tuvo una relación de aproximadamente un año con la especialista en psiconeuroinmunoterapia y la acompañó durante la enfermedad.

Recientemente, la actriz ha confesado cómo se sintió con la partida de su pareja sentimental, expresando que ha sido un “dolor brutal”.

“Increíblemente me he sentido muy acompañada en la soledad y eso ha sido muy hermoso, sentir a la familia en este momento estoy pasando un duelo muy horrible a causa del covid, así que de alguna manera me he sentido cerca”, expresó en entrevista para Semana.

De acuerdo con información de la familia, la doctora murió en su casa “Partió tranquila, en casa en compañía de su madre, hermanos y familia. Ahora pienso en el regalo inmenso que nos dejó consigo, cada enseñanza, sonrisa, meditación, chiste, llanto y una vida de entrega, y agradezco junto a toda la familia tener a la madre, hermana, hija, amiga y maestra más hermosa”.

“Para mí, uy Dios, esto ha sido tan brutal que seguramente nacerá otra Alejandra y saldrá de aquí otra porque no me quedó alternativa, empecé esta pandemia muy acompañada y en un momento dije ‘qué es esta delicia de encerrarme en mi casa’ pero ahora estoy encerradita conmigo misma”, mencionó la artista refiriéndose al duelo que está viviendo.

La actriz también agradeció cada momento de vida que tiene, que le ha enseñado lecciones que no podrá olvidar fácilmente y que según confiesa, la harán volverse un mejor ser humano.

“Me doy cuenta que todavía me río y eso me da esperanza conmigo misma, me río de un buen chiste, mi mamá dijo un par de barbaridades que me hacen morir de la risa, gracias a Dios todavía me río, creo que la sonrisa es una de esas herramientas que nos dieron para no morirnos”, puntualizó Borrero.

La relación entre Alejandra y Eli, como la llamaban sus allegados, se confirmó en diciembre de 2020, cuando la actriz publicó en su cuenta de Instagram una foto con ella acompañada del mensaje ‘la luz sigue encendida’.

Este fue el mensaje con el que despidieron a Elizabeth Bateman, quien fue la directora científica de la Fundación Conexión Bienestar, y, en medio del confinamiento y de las restricciones otorgadas para evitar los contagios de covid-19, se mantuvo muy activa en sus redes sociales gracias a sus técnicas de meditación, terapias y conversatorios, en línea, para ayudar a sus seguidores.

“Hoy en la madrugada partió tranquila, en casa, en compañía de su madre, hermanos y familia. Ahora pienso en el regalo inmenso que nos dejó consigo, cada enseñanza, sonrisa, meditación, chiste, llanto, una vida de entrega, y agradezco junto a toda la familia tener a la madre, hermana, hija, amiga y maestra más hermosa, con todos los dones del ángel que es en su eternidad (…) Gracias a todos los que se unieron a esta aventura con mi mamá, gracias por sus mensajes y su amor, aquí está su legado y nosotros como familia para servirles con lo que podamos”.

En entrevista con Bravísimo, la actriz mencionó los momentos difíciles por lo que está atravesando.

“Realmente creo que saldré nueva de aquí, todos los seres humanos estamos tocados por esta pandemia, toda esta generación que nos tocó vivirla la recordaremos siempre, será una lección de vida para cada ser humano. La situación del encierro es muy compleja para el ser humano porque somos seres sociales, nos encanta sentarnos con el otro y es muy importante el contacto”.

