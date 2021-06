La colombiana Mary Blanco será árbitra en el fútbol olímpico de Tokio 2020

Una gran noticia recibió Mary Cristina Blanco Bolívar, árbitra profesional colombiana, tras ser notificada como mujer designada para el fútbol olímpico de los juegos de Tokio 2020, que tendrán inicio en 52 días.

Blanco, colegiada adscrita a la Fifa, hará parte del cuerpo arbitral de fútbol femenino que estará en los Olímpicos 2020, que por motivos de bioseguridad debieron ser postergados para mitad de 2021 en Tokio, Japón.

Si bien las competiciones olímpicas del balompié mundial no dependen directamente de la Fifa, ente rector de este deporte, la colombiana nacida en Tunja, Boyacá, será la primera árbitra de fútbol de nuestro país en desempeñar su labor en los juegos olímpicos.

Cabe resaltar que, la juez de línea ha hecho parte de varios hitos en nuestro país, como integrar la primera terna arbitral femenina para dirigir un partido masculino de primera división.

Del viernes 23 de julio al domingo 8 de agosto, el fútbol femenino en Tokio 2020 contará con dos ternas sudamericanas, las cuales estarán integradas por dos brasileñas, dos argentinas, una ecuatoriana y la colombiana Mary Cristina Blanco.

En diálogo con Noticias Caracol, la árbitra colombiana dio sus impresiones sobre la convocatoria y afirmó que espera dar lo mejor de sí para la cita orbital en Japón:

Estoy emocionada, súper feliz, porque lo tenía en mente, pero no estaba confirmada mi convocatoria. Cuando me llegó la designación me sentí agradecida por la oportunidad que me estaban dando. Tengo la responsabilidad de hacer las cosas bien y dar lo mejor de mí en Tokio