Colombiano Daniel Montoya Álvarez se llevó el premio de poesía Juan Ramón Jiménez

El colombiano Daniel Montoya Álvarez recibió el Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez por su poemario “Los apuntes de Humboldt”, dotado con 12.000 euros, es decir, más de 14.500 dólares al cambio actual, y la edición de la obra.

Es “un honor muy grande ser parte de este premio que han recibido grandes poetas. Es una maravilla, estoy muy contento”, aseguró Montoya por medio de una videoconferencia, al agradecer el galardón.

El escritor explicó que con su libro “intenta acercarse a lo que era el pensamiento del biólogo alemán Alexander von Humboldt, a quien le preocupaban dos cosas: la relación del ser humano con la naturaleza y los problemas sociales”.

Por otro lado, explicó que esta es una constante en toda su obra poética: “Hay poemas en los que los registros son muy distintos, me gusta jugar con el humor, la ironía o la metaliteratura, pero también me gusta mucho todo lo que tiene que ver con esa poesía contemplativa que a veces me ha servido para encontrar el sentido a mi vida”.

Durante el evento de premiación, Gustavo Cuéllar, alcalde de Moguer, localidad natal del premio Nobel español de Literatura Juan Ramón Jiménez, destacó del poemario ganador que “tanto su gran calidad literaria como su temática comprometida con la defensa de la naturaleza y la necesidad de promover un pensamiento social, dos conceptos poéticos muy presentes siempre en la obra de Juan Ramón”.

Por su lado, el vicepresidente de la Diputación de Huelva, el cual es el órgano de gobierno provincial, Juan Antonio García, explicó que “los autores galardonados con el Juan Ramón en estas cuatro décadas constituyen ya una parte sustancial de la poesía contemporánea escrita en español de los últimos cuarenta años”.

El Premio Iberoamericano Juan Ramón Jiménez celebró su edición número 41. Para esta ocasión, por parte del jurado se decidió, por unanimidad, premiar “Los apuntes de Humboldt” entre casi mil obras presentadas.

Los jurados del certamen destacaron que la obra del poeta colombiano ya que supone “una apertura al mundo, a la vida en sí misma, a la naturaleza como conjunto, como un todo, al hecho de estar en el mundo y en sus cambios constantes”.

Además, García destacó que la aceptación y la notoriedad del Premio “queda de manifiesto con una media de 600 libros presentados por año, alcanzando en estas cuatro décadas más de 20.000 obras presentadas, que han pasado por mas de 300 miembros de los jurados y de las comisiones de lectura previa”.

Por último, también se celebró el aniversario número 64 de la muerte de Juan Ramón Jiménez y Juan Antonio García mencionó algunos de los poetas que se dieron a conocer por el Premio: los cubanos Armando Fernández, Carlos Aurelio Díaz Barrios y Geovanny Manso, la chilena Alexandra Domínguez y Benjamín León, así como los mexicanos Arturo Dávila y Margarito Cuéllar.

