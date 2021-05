Yina Calderón pone punto final al tema de las barbies

La disputa se dio inicialmente entre la exprotagonista y actual empresaria de productos capilares Manuela Gómez, quien públicamente denunció a la vendedora de fajas, Yina Calderón, quien le habría robado unas ‘Barbies’ que estaban avaluadas en 8 millones de pesos.

Pues bien, la empresaria y Dj de guaracha ha salido a responderle a un seguidor que le preguntó nuevamente por las famosas muñecas a lo que la joven le respondió, refiriéndose a esta respuesta como la ‘última vez que hablará del tema’.

“Mira es la última vez que hablo del tema, tú no sabes cómo pasaron las cosas y el show de ella era para lanzar concurso, acaso de miras como funciona esto, tú crees que yo con 84 empleados, a los cuales les pagó todo puntualmente, con una tienda la cual me costó 70 millones y estoy a punto de abrir, con una finca avaluada en mucho dinero y muchas cosas más, voy a deber 12 barbies?”, señaló en la respuesta la empresaria.

Tomado de Instagram @rastreandofamosos

Pero la respuesta no paró ahí, al parecer, la influenciadora al final de la respuesta se refiere a la ayuda que le brindó y que nadie más le prestaría, refiriéndose al comentario realizado hace pocas horas por parte de la también empresaria Daneydi Barrera ‘Epa Colombia’.

“Acaso no la viste en protagonistas a ella? Tal cual es y no a juzgo ni nada... la ayudé como nadie jamás la va a ayudar, la ingratitud Dios no la perdona, yo sigo en lo mío y tema cerrado. Si le crees y te duele tanto ve tú y le pagas las barbies”, finalizó Yina Calderón en su respuesta.

Tomado de Instagram @rastreandofamosos

Al respecto, Yina Calderón publicó un video en una historia de Instagram en el que muestras sus uñas y luego le dice a sus seguidores “que no coman cuento” sobre las cosas que dicen de ella por ahí ya que pese a que no le gusta estar presumiendo las cosas que compra, ella actualmente tienen una finca de más de 2.000 millones de pesos, razón por la que no vería necesidad de robarse unas muñecas.

“No coman cuento, hijos, por favor hagan caso como yo, ‘a un vagazo poco caso’, miren yo nunca he chicaneado nada (…) pero yo tengo una finca de 2.000 millones de pesos ¿ustedes creen que me voy a robar unas h?%&$ Barbies?, y solamente eso les voy a decir”, dijo Yina en su historia.

Recientemente, aprovechó para seguir respondiendo las inquietudes que sus seguidores le comparten por la opción de ‘preguntas y respuestas’ de Instagram. Una de estas personas no se aguantó y le preguntó si no tomaría acciones legales contra Yina Calderón por el supuesto robo de las muñecas. “¿No vas a demandar a Yina roba Barbies?”, fue la pregunta exacta.

La exprotagonista de Nuestra Tele no dudó en responder y aseguró que no hará nada en contra ni de Yina ni de nadie, asegurando que de esta amarga experiencia aprendió importantes lecciones para tener en cuenta en próximos negocios.

“No voy a hacer nada en contra de ella ni en contra de nadie. Ya para mí las Barbies se perdieron, la platica también se perdió, la próxima vez voy a procurar tener más cuidado con quién hago negocios”, precisó Gómez, dando a entender que desea cerrar este capítulo que tanta polémica ha generado en internet.

SEGUIR LEYENDO