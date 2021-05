‘Soy un tibio muy tibio’: Alejandro Riaño

Tomada de Instagram @Alejandroria

Alejandro Riaño, ha sido otro de los artistas que se ha dedicado a contradecir de manera satírica, por medio del humor, al gobierno del presidente Iván Duque. Admirado por muchos de sus seguidores que ven en él a una persona que transmite el mensaje necesarios para el país a través de sus producciones audiovisuales junto a su personaje de ‘Juanpis González’, el hombre que lo catapultó al estrellato.

Sin embargo, en diálogo con ‘W Fin de Semana’ el humorista se proclamó como un “tibio muy tibio”, porque a pesar que algunos lo catalogan como alguien de izquierda, él no se identifica con ningún bando político y lo único que busca es ver personas con nuevas ideas, con propuestas diferentes y con una intención que el país avance.

“Ha sido triste y complicado todo lo que ha venido pasando, creemos que el humor es una herramienta súper poderosa para que la gente se concientice con la situación del país o del mundo”, comentó el artista.

Alejandro Riaño, bajo su personaje 'Juanpis González', convocó actores de la televisión colombiana para lanzar dura crítica a la clase política del país. Foto: Instagram

Así mismo, el generador de contenido aseguró que cuenta con un equipo maravilloso, que entiende el trabajo que realiza y trabajan con mucho amor. Cuenta que se pusieron la camiseta con su hermana, cuando le propuso hace 7 años que se viniera a trabajar con él.

“Mi hermana me dijo que no iba a ser una persona que envía cotizaciones o la mánager que le saque plata a su hermano, no estoy de acuerdo con eso, si vamos a trabajar juntos que sea para construir país”, señaló el comediante.

Adicionalmente, lamentó que los temas políticos por los que atraviesa el país, no le permitan continuar con su humor de antes, un poco más banal; del mismo modo, indicó que es doloroso ver al país en el marco del paro nacional, sin un liderazgo y criticando al actual gobierno.

“Es doloroso vivir en un país maravilloso como Colombia, lleno de riquezas pero con tanta división, con tanto odio, con tanta desigualdad y sin liderazgo. Un líder debe trabajar de la mano con las comunidades, la gente en la calle, la oposición y la gente, esa es la manera de salir adelante pero no lo estamos viendo”.

'Gente de bien', el nuevo video de Juanpis González, es una toma de partido por la reconciliación en momentos de polarización social

Adicionalmente, Riaño asegura que esta crítica política que realiza desde su trabajo, le ha afectado tanto con familia como con amigos, le llegaron tres demandas, siente que mostrar las cosas con la verdad y sin filtro, es difícil, porque en ocasiones la división entre la realidad y la burla es muy delgada y puede pasar por irrespeto.

“A mí me dicen todo el tiempo que el tibio y seguro lo seré porque de verdad no veo una luz y no me gusta nadie. Son los mismos con los mismos, de un lado a otro. No sueltan ese poder, no dejan avanzar y llegue gente nueva. Es absurdo”, opinó Alejandro Riaño.

Cabe resaltar, que se encuentra apoyando su proyecto de vivienda en Risaralda, el cual busca ayudar a 81 familias de la Comunidad Indígena Emberá que fueron desalojados el 3 de marzo en Puerto Caldas con motivo de la construcción del tren de cercanías. Al proyecto han venido sumándose diferentes marcas y organizaciones como la gente de Techo, Rigoberto Urán, Miguel Ángel ‘Superman’ López y Esteban Chávez para realizar una carrera virtual que se llamará ‘Pedaleando por Colombia’.

Recientemente el humorista hizo una fuerte crítica a los senadores, pues algunos de ellos siguen sesionando desde la comodidad de sus casas por la pandemia, escondiéndose de las protestas y el malestar social que se siente en las calles, indicando que siguen siendo los mismos calentando silla, ganándose un millón de pesos diarios y ahora ni calientan sillas ni prenden sus cámaras.

SEGUIR LEYENDO