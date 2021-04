Se agrava el estado de salud de la cantante y actriz Lady Noriega por el covid-19

Foto: redes sociales

Este 18 de abril, Noticias Caracol confirmó que la artista entró en la Unidad de Cuidados Intensivos y esta intubada por complicaciones pulmonares derivadas del covid-19.

Noriega fue vista por última vez, antes de su entrada al hospital, el pasado 28 de marzo, cuando compartió, en sus redes sociales, que se encontraba ofreciendo un concierto en Popayán.

De acuerdo con la propia artista, quien interpretó a ‘Pepita’ en la popular novela colombiana ‘Pasión de Gavilanes’, se habría contagiado en Medellín y no en Popayán como se había rumorado.

“Popayán, la ciudad blanca, dijo Lady Noriega en un video que compartió en su cuenta de Twitter, mientras mostraba algunas zonas turísticas del lugar. Las publicaciones en sus redes sociales, justo después de esa, han tenido que ver, únicamente, con su desafortunado estado de salud.

“Oigan, no puedo creer lo que está pasando con mi Lady, con mi jefa. Está super mal, no lo puedo creer. Solo quiero que todos me ayuden a orar por la recuperación de mi amiga Lady (...) Yo solo quiero volver a verla sonreír, feliz, en tarima (...) Es una guerrera, la quiero ver recuperada. Me duele tanto porque ella es como una madre para mí”, dijo Felipe Bacca, presentador, y amigo personal de la artista, en su cuenta de Instagram.

Noriega nació en Montería, Córdoba, el 9 de noviembre de 1970, pero se trasladó a Medellín con su familia cuando tenía cinco años.

Noriega participó en múltiples producciones televisivas como Prisioneros del amor, Enamorada, Pasión de Gavilanes, Montecristo, Victorinos, Celia, y muchas más. En Ecuador protagonizó la novela María Soledad, producción con la que debutó en la pantalla chica.

Como cantante grabó temas como “Maldito amor”, “Una razón”, “Paloma negra”, y para la telenovela Pasión de Gavilanes también fue la encargada de interpretar y grabar canciones como “Llegaste”, “Pecado mío” y “La Candelosa”.

Así fue como el rostro de Lady Noriega se desfiguró por culpa de los biopolímeros

En el año 2000, a sus 30 años, Noriega tuvo un accidente practicando deportes que le dejó una cicatriz en su quijada, que trató de borrar al llegar al consultorio de una cirujana plástica que le inyectó biopolímeros.

Según comentó la actriz en varias entrevistas, confió en esa doctora porque era miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y los productos que le aplicaban habían sido aprobados por INVIMA.

Sin embargo, varios años después de esa intervención, en 2006, el rostro de la bella mujer que llegó a ser Señorita Córdoba, en 1991, cambió para siempre.

“Me aplicaron una sustancia que según la médica, venía de Francia. Fue un procedimiento de anestesia local y no ambulatorio, pero para mi sorpresa, seis años después, empezó el infierno”, comentó Noriega al portal Kienyke.

Fue cuando el rostro de Noriega empezó a deformarse con protuberancias que le empezaron a salir en diferentes puntos de su cara. También contó que tomó la decisión de contactar a la misma médica que le inyectó el producto, y lo que hizo fue rajarle el mentón y dejarla peor, “no tenía ni idea de qué hacer conmigo”, narró la actriz.

“Luego visité cuatro reconocidísimos médicos, con el que mejor me fue, me dijo que era mejor que me acostumbrara a mi nuevo rostro, que no había nada por hacer. Sinceramente me di al dolor y me aparté de la televisión”, confesó Noriega.

En 2011 le recomendaron a la actriz que visitara al doctor Rodolfo Chaparro, quien le ayudaría a solucionar varios de los problemas estéticos que la artista padecía.

“Cuando yo ya había agotado todos mis esfuerzos en encontrar algún especialista o reconstructivo que me ayudara, solo recibía negativas de parte de los profesionales que veían mi caso, me decían que ya no había solución, que me quedara así porque me podían dejar peor, con la boca torcida o deforme, y fue tantas veces que escuche ‘no hay nada que hacer’”, contó Noriega.

Lo que no sabía Noriega es que su paso por el consultorio de Chaparro le dejaría más que un alivio estético tras su traumática experiencia. En 2014, Chaparro y Noriega anunciaron su matrimonio.

