Soacha refuerza su plan de seguridad: adquiere 50 nuevas cámaras de vigilancia

(Colprensa - Camila Díaz)

En conjunto la Alcaldía de Soacha, Fedemununicipios y Collocation Technologies lograron activar 50 cámaras de seguridad en la ciudad, además de monitores y computadores que ayudaran a atender con más precisión los delitos en la ciudad.

Las cámaras se ubicaron en zonas estratégicas del municipio como los barrios Ciudad Verde, Hogares Soacha, Parque Campestre y Florida Alta, lugares necesarios para que la Policía Nacional pueda hacer despliegues efectivos para combatir el hurto y la delincuencia. Además, gracias a este convenio ya se están gestionando 33 nuevas cámaras que permitirán aumentar la percepción de seguridad de la ciudad.

“Tenemos los ojos en la seguridad de los soachunos, seguimos trabajando para mejorar la percepción de seguridad de los ciudadanos y para proteger a nuestros niños, contamos con el apoyo de la Policía Nacional y de la tecnología para que los delincuentes no se sientan cómodos en Soacha”, mencionó el alcalde Juan Carlos Saldarriaga frente a la estrategia.

Desde hace unos años se tenía la idea de que se unificara el plan de seguridad entre Bogotá y su departamento, Cundinamarca, creando así nueva Policía Regional para la capital, la sabana y Soacha. Este proyecto tomó forma y ahora hace parte de la agenda de la Gobernación y de la administración actual por el aumento de violencia en estas zonas.

Para la capital y sus zonas aledañas también ha habido un aumento en el microtráfico, los asesinatos, las bandas delincuenciales, atracos y hurtos, sicariato, atención de los migrantes y el hacinamiento en los centros transitorios de retención.

Por el momento, el acuerdo que se estableció entre el ministro de Defensa, Diego Molano, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, y los alcaldes de la región consiste en crear esta figura, que integrarían 340 hombres de investigación criminal.

Además, frente a lo ocurrido en Sumapaz en días pasados, el Ejército Nacional mantendrá el control territorial, por lo que llegarán 120 soldados al Batallón de Alta Montaña para cubrir puntos nodales entre Cundinamarca, Meta y Huila.

Por su parte, el Gobierno nacional se encargará de la construcción de un fuerte que contará con personal motorizado y a caballo, el cual deberá ser especializado en agricultura, zootecnia, enfermería de combate y veterinaria.

Por otro lado, se propuso que se ofrecieran 1.500 becas más para que los ciudadanos interesados puedan ingresar a la Policía, de las cuales 500 serán para Cundinamarca, que se sumarán a las 2.000 que se comprometió a financiar Bogotá. Y por último, se anunció que llegarán aproximadamente 200 auxiliares de Policía al departamento, 214 a Bogotá y el paso a las calles de 7.000 que hacen labores administrativas.

Según información del periódico El Espectador, el analista en seguridad Luis Fernando Echavarría, comentó que: “La ley lo permite, pero en la práctica no ha existido la creación de este tipo de cuerpos regionales. Creo que por ahí no es y es hora que tanto el Distrito como el Gobierno Nacional busquen cómo aliviar la tensión que existe, por el bien de los ciudadanos. Los últimos hechos no son espontáneos y existe crimen organizado y articulado. Hay que ver qué bandas están operando y cómo se pueden desarticular desde la inteligencia”.

Nicolás García publicó en su cuenta de Twitter alguno de los puntos mencionados del plan de seguridad. “Celebramos la creación del Comando Metropolitano de la Sabana, los 4 mil nuevos policías para la región que nos permitirán casi duplicar el pie de fuerza, las becas de nuevos operativos para nuestros municipios y la construcción de un Fuerte de Carabineros en la provincia de Sumapaz”.

