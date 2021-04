Computadores comprados por el Concejo de La Mesa, Cundinamarca, serían de los que regala el Gobierno

En diciembre de 2020 se conoció que el Concejo de La Mesa, Cundinamarca, había adquirido 13 computadores por 24 millones de pesos por iniciativa del presidente de la corporación, Carlos Andrés Bernal, del partido Centro Democrático. Sin embargo, al levantarles el protector que tenían se veían logos del Ministerio de las TIC, marcas distinguidas cuando los materiales son regalados por la entidad.

Ante estas denuncias, Bernal, quien celebró el contrato, dijo que interpuso una denuncia ante la Fiscalía para investigar los hechos. Por su parte, el contratista, Comercializadora y Constructores Sumapaz S.A.S, emitió un comunicado diciendo que los equipos son legales y que no está prohibido venderlos. Además, en entrevista con Cristalina FM, el concejal dijo que las marquillas del Ministerio no eran fácilmente visibles.

“Vía telefónica el Señor Fredy Grandas Coronel, nos manifiesta que los equipos son totalmente legales y que no presentan ninguna restricción para su comercialización debido a que estos equipos efectivamente fueron importados para dar cumplimiento a un contrato que existía entre Corporación Politécnica Nacional de Colombia y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”.

Según este documento, los computadores fueron obtenidos con el objetivo de cumplir un acuerdo entre esas dos últimas entidades, pero este nunca se pudo concretar, por lo que nunca llegaron al MinTic. Noticias RCN también habló con la ministra Karen Abudinen, quien rechazó las acusaciones. “No vamos a dejar que sigan robando los sueños de niños, niñas y jóvenes de nuestro país (…) di instrucciones a Computadores para Educar para que se haga la respectiva denuncia e investigación”, señaló.

Por su parte, el concejal Hamilton Hernández, pidió que se adelanten los procesos para que se investiguen los hechos y denunció que podría tratarse de un mercado negro interesado en vender estos equipos que el Ministerio de las Tic regala.

Por otro lado, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, anunció hace unos días que el departamento seguirá en toque de queda desde la media noche hasta las 5:00 a.m, hasta el lunes 19 de abril.

“Cundinamarca sigue dando parte de tranquilidad pero no de confianza. Somos el primer departamento en vacunación contra la c ovid-19 y hoy registramos una ocupación de camas de Cuidados Intensivos del 44 por ciento. Sin embargo, no podemos confiarnos, debemos seguir implementando acciones para evitar un tercer pico de contagio en nuestro departamento. De la mano de los 116 alcaldes y alcaldesas de nuestro territorio implementaremos el toque de queda entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana”, expresó.

De acuerdo con el mandatario departamental, las EPS multiplicarán el número de pruebas en el territorio, sobre todo en los lugares donde hubo movimiento turístico importante durante la Semana Santa. Dijo que también se quiere identificar casos nuevos, para así mantener el cerco epidemiológico controlado y seguir controlando el virus durante dos semanas.

García dijo que trabajará de la mano con la alcaldesa de Bogotá Claudia López para que no transiten vehículos públicos o particulares, y así evitar el tercer pico que llegará en las últimas semanas de abril. Y es que las restricciones no solo serán en el departamento de Cundinamarca, sino en la capital del país.

Así las cosas, nuevamente habrá cuarentena general en Bogotá desde el próximo jueves 15 de abril a las 11:59 p.m. hasta el lunes 19 de abril a las 4:00 a.m. Esto será desde el jueves 22 de abril a las 11:59 p.m. hasta el lunes 26 de abril.

Continúa el pico y cédula todos los días hasta el 19 de abril y la Alcaldía hace llamado al cumplimiento sobre trabajo en casa: mínimo 70 por ciento de los empleados en forma remota y el 30 por ciento presencial.

El sector público debe funcionar 70 por ciento en modalidad trabajo en casa y mandan recomendación a las universidades de estar en modalidad virtual desde el jueves 15 de abril hasta el viernes 30 de abril. El domingo funcionan normalmente la ciclovía y los parques metropolitanos pero se le pide a la ciudadanía que no realice reuniones familiares en sitio cerrados.

