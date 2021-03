Andrea Valdiri enterneció las redes sociales con video de ecografía de su bebé

Andrea Valdiri, en una fiesta multitudinaria en yate, reveló el sexo de la criatura en camino. Foto: Redes

Andrea Valdiri se ha convertido en una de las personalidades colombianas con mayor fama en redes sociales, luego de que fuera la protagonista de varios videos musicales que la llevaron a obtener millones de seguidores en plataformas digitales como Instagram, red social donde reveló hace unos meses que esperaba a su segundo hijo.

En la celebración, se pudo apreciar que se lanzaron juegos pirotécnicos para revelar el sexo del bebé, los cuales pintaron el cielo cartagenero de color rojo pálido; es decir, la influenciadora espera una niña. En las imágenes, también se ve a la barranquillera, acompañada de su hija, cortando una torta que, en el medio, tenía un relleno de color rosa que Valdiri sacó con sus manos.

“¡ES NIÑA! Gracias Dios por regalarme otra princesa en mi vida”, dijo la influenciadora en su Instagram entre elogios y felicitaciones de los fanáticos que la siguen en la red social.

A pocos meses de dar a luz, la barranquillera compartió con sus seguidores uno de los momentos más especiales en su embarazo, la ecografía donde conoció a su hija.

Lo particular de este examen es que fue en ‘5D’, lo que permitió ver detalladamente a la bebé en camino. “La vamos a ver claritica. Es una maquina que toma las medidas del cerebro de la bebe automáticamente la calcula y mide con precisión todas las estructuras cerebrales”, explicó.

En las historias, se puede escuchar a Valdiri muy emocionada y llena de amor por la criatura que lleva en su vientre. La barranquillera no pudo contener su alegría y al ver su cara exclamó: “ay mira esa cosita”.

Parece ser que ese momento puso nostálgica a la empresaria, pues posteriormente publicó fotos de cuando Isabella era más pequeña. En las imágenes de hace varios años se puede ver a madre e hija muy felices compartiendo momentos en familia, aunque para ese entonces la situación económica de Valdiri no era como la de hoy en día.

El padre de la bebé

Foto de redes sociales.

El compositor y cantante Lowe León, quien habría sostenido una relación romántica con la barranquillera, sería el padre de la niña; sin embargo, antes de confirmar en redes la noticia, la pareja se habría separado.

En una polémica relación, en la que ninguna de las partes deja de tirar dardos, a León se ve feliz construyendo una vida fuera del reflector de la influenciadora. De hecho, en enero se vio al músico con una mujer anónima en San Andrés, que resultó siendo Lizeth Córdoba, vecina de la famosa bailarina.

El programa ‘Lo Sé Todo’ y usuarios que especulan información de famosos en redes sociales aseguran que León y Córdoba mantenían una relación desde antes de que él terminara con Valdiri. En esta situación, la mayoría de seguidores de la farándula nacional apoya a Valdiri, incluso si resulta ser mentira la supuesta infidelidad de Lowe. Quienes defienden a la empresaria aseguraron que Lowe no debería estar paseando con una nueva mujer teniendo en cuenta que Valdiri está esperando una hija de él.

Las sospechas se confirmaron cuando León publicó en su red social una fotografía con Córdoba, quien sería abogada, en una visita a Valledupar. En la historia, colgada en Instagram, se ve a la pareja muy unida al ritmo de una canción romántica del vallenatero Churo Díaz. Cabe destacar que días atrás, Lowe León denunció en sus redes sociales que había sido víctima de amenazas de muerte debido al rumor de una nueva relación.

La situación de Valdiri ha causado mucha admiración entre sus seguidores y otros influenciadores. Entre ellos, la exprotagonista de Nuestra Tele, Yina Calderón, quien destacó a la bailarina.

“Le voy a enviar un mensaje a Andrea Valdiri: Usted y yo nunca nos hemos visto, pero le voy a decir nena que usted es lo más berraco y lo más lindo que tiene Barranquilla”, dijo Calderón.

Recientemente, durante una transmisión en vivo para responder algunas preguntas, ante la insistencia de sus seguidores, Valdiri se refirió a su expareja y la relación que el cantante mantiene actualmente, respondiendo contundentemente si él asistiría al súper babys shower.

“Yo creo que a ese hombre no le ha llegado la invitación, pero si es por mí, pueden ir los dos y yo los atiendo divino. Cuando uno corta raíz, una vaina no tiene que ver con la otra y si el man sigue siendo el papá y si quiere responder, bienvenido sea”, respondió.

Además, la bailarina demostró con sus afirmaciones que no tiene nada en contra de la nueva relación del cantante y que por el contrario, los felicitó por su nueva unión. “Yo no le voy a quitar un derecho que es ley, pero acá también hay manes que quieren responder, así que si alguien quiere bienvenidos, o sino los invito a los dos que me parecen divina pareja”, agregó.

SEGUIR LEYENDO: