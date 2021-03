“Hay que cuidar que las víctimas no sean usadas ni manipuladas”: Francisco de Roux sobre encuentro con Mancuso y ‘Timochenko’

Comisión de la Verdad

El pasado jueves, 4 de marzo, el líder del partido Comunes, Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’ y el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso solicitaron al sacerdote Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, un encuentro para “dar a conocer la mayor cantidad posible de verdades sobre el conflicto”, según se lee en la carta de Londoño.

“Hay que cuidar mucho que las víctimas no sean usadas ni manipuladas, o que se vuelvan una plataforma para dignificar a personas que cometieron gravísimos crímenes, pero por otro lado consideramos que lo que están planteando Rodrigo Londoño y Mancuso puede ser una contribución muy seria”, señaló De Roux.

De Roux aseguró, en varias entrevistas radiales el pasado viernes, que ya se está trabajando para que este encuentro se concrete próximamente: “Estamos preparando la ruta de trabajo con Mancuso y Londoño y el objetivo es empezar en 15 días. El primer momento sería el 19 de marzo, esperemos poder cumplirlo con ellos y con las víctimas”.

Además, fue enfático en valorar la importancia del testimonio de dos de los actores principales del conflicto armado colombiano para esclarecer muchos hechos que siguen ocultos. “Más que el evento, un abrazo entre Londoño y Mancuso delante del país, que es importante, lo que más nos importa es que la verdad prevalezca y que la conozcamos de todos lados. No hay que tenerle miedo a la verdad, hay que tenerle miedo a la mentira”, dijo.

Y continuó: “Tenemos por lo menos 200 casos (relacionados con el paramilitarismo y las acciones de la antigua guerrilla) que son de altísimo nivel. El caso de Juan Frío, la masacre de la Gabarra, el homicidio de los concejales de Rivera, los asesinatos de familias políticas como los Turbay o el de Consuelo Araújo, que no se han esclarecido, los golpes a comunidades indígenas en el Bajo Atrato…”.

El presidente de la Comisión dejó claro que la participación de Salvatore Mancuso no garantiza que vaya a ser recibido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como lo desea el antiguo jefe paramilitar: “La Comisión no es una escalera para acceder a la JEP. Está establecido que nuestra verdad no es jurídica, no somos jueces. En el trasfondo de la carta (de Mancuso) hay un deseo franco de llevar su caso a la JEP, pero esa es una decisión de los magistrados y no de nosotros”.

Las cartas de Timochenko y Mancuso

En la misiva, ambos exjefes de grupos armados, confirmaron que quieren participar en una audiencia para contar la verdad sobre sus actuaciones en el conflicto. “Verdades contrastables, algunas ya conocidas y otras no tanto. Aspiramos a hacerlo sin tapujo alguno. Colombia merece saber de los autores y alcances de numerosas atrocidades cometidas en su geografía. El silencio es complicidad y mueve a la ignorancia que impide trazar caminos de mejor futuro”.

Agregan además que, “que la paz no puede ser abandonar las armas, al tiempo que por temor se callan infamias. La paz es sobre todo verdad, pedir sinceramente perdón, tender la mano y el corazón en busca de reconciliación, reparar hasta donde sea posible el daño, servir de ejemplo para el mundo desde nuestra Colombia adolorida”.

Conozca ambas misivas aquí:

