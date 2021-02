“Volteando mucho, mantengo en el monte”: revelan audio de alias ‘Otoniel’ quien estaría acorralado por las autoridades

Las autoridades no detienen sus golpes con la estructura narco-paramilitar que comanda Daniel Antonio Úsuga, más conocido como alias ‘Otoniel’. En los últimos días han caído dos de sus hombres de confianza: el primero, alias ‘Marihuano’, fue abatido en medio de operaciones militares mientras que el segundo, alias ‘Dimax’, fue capturado en las últimas horas.

Con la estructura criminal golpeada, el cabecilla más buscado y por el que hay una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos, estaría acorralado y se habría quedado sin hombres de confianza a su lado.

En un audio que envío ‘Otoniel’ a sus lugartenientes para alertarlos por los constantes operativos militares y revelado por Blu Radio se puede oír que dice: “Organizando cositas también por aquí. Volteando mucho, mantengo en el monte tropeleando ahorita casi a diario. En el monte monte, no en maricadas… pero han tirado mucho operativo, hay mucha bulla de operativos para el Chocó también; tienen que estar muy pendientes, muy ‘en la juega’”.

Según la emisora, Dairo Antonio Úsuga se estaría escondiendo en la selva de la frontera entre Colombia y Panamá, y es muy probable que la autoridades puedan dar un importante golpe al Clan del Golfo en los siguientes días.

Este es el audio que reveló Blu Radio:

Una carta de alias ‘Otoniel’

Una carta, que data del pasado 17 de febrero, escrita de puño y letra de ‘Otoniel’, fue revelada por Noticias Caracol en las últimas horas. En el documento se refleja la inseguridad que siente el jefe de la organización, que aseguró que, con los días, se siente más asediado por las autoridades colombianas.

“Ya no se confía en nadie y las cosas cada día se ponen más difíciles, mejor dicho, jodidos. Los últimos operativos nos jodieron, ya no hay antiguos y por la caída de ‘R20’ y ‘el Viejo Pueblo’ no hay a quién escoger”, se lee en el papel que, según conoció el noticiero, estaría dirigido a alias ‘Chiquito Malo’, quien subió en el escalafón de esta organización criminal.

Esta no es la primera vez que se sabe de la angustia de Otoniel frente a los golpes que le han dado las autoridades nacionales a ese grupo criminal. Durante la segunda semana de febrero, ese mismo medio colombiano, reveló audios en los que se escuchaba al narcotraficante más buscado del país, por quien las autoridades norteamericanas ofrecen una recompensa de cinco millones de dólares, hablar respecto a la situación actual del grupo delincuencial que tiene a su mando.

“Me preocupa bastante más es lo de las finanzas, eso de finanzas ha estado duro y bregarle a meter duro a eso; ahorita hay que mirar quien va a quedar responsable de que Bloque Pacífico”, se escuchaba en los audios interceptados por las autoridades. La muerte de alias ‘Marihuano’, a quien las autoridades identificaron como la mano derecha de ‘Otoniel’, puso en jaque a la estructura comandada por el capo.

Le puede interesar: