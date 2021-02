Lo que dijo Tomás Uribe sobre el rumor de ser el próximo vicepresidente de Colombia

Foto: COLPRENSA-CHRISTIAN CASTILLO

Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, en los últimos meses ha estado en el sonajero de futuros candidatos presidenciables del Centro Democrático. Si bien no ha confirmado una posible llegada a las elecciones presidenciales de 2022 , tampoco ha negado del todo el camino político que podría emprender.

Sin embargo, otro rumor empezó a correr esta semana sobre Tomás Uribe: sería el próximo vicepresidente de Colombia durante los últimos meses que le queda de gobierno a Iván Duque. Y este martes se refirió a esa idea.

La periodista Camila Zuluaga en Código Caracol , fue quien contó que, “al delfín sí le interesa la política, y una eventual llegada a la Presidencia de la República” .

Recoge Zuluaga que, Uribe Moreno no asistiría a la contienda de 2022, en la que se elegirán Presidente y Congreso, para ganar experiencia en el sector público, lo que ha impulsado la idea de vincularlo al Gobierno por sectores políticos afines al ahora “delfín”.

“Hay voces en el uribismo que ya comenzaron a plantear que Tomás debería ser el reemplazo de Marta Lucía Ramírez en la Vicepresidencia”, dijo la periodista, quien refirió a que otros miembros del Centro Democrático preferirían que hiciera campaña y se sometiera a elección popular.

Zuluaga se comunicó con Tomás Uribe para verificar los rumores sobre su futuro político y su potencial ingreso al Gobierno de Duque, a lo que este respondió, según ella, que “la pregunta es si al presidente Iván Duque le suena o no la idea”.

Al interior del Gobierno nacional, dos presidenciables, como Martha Lucía Ramírez, actual vicepresidente, y el recién fallecido Carlos Holmes Trujillo, eran cartas seguras para el Centro Democrático en la búsqueda por retener el poder en 2022.

La corta pero contundente respuesta de Tomás Uribe

Ante este rumor, Tomás Uribe le dijo a Revista Semana: “No me suena, no me interesa. No se ha hablado del tema”.

Tomás Uribe ingresó al Centro Democrático, en un movimiento percibido como una defensa del legado del expresidente, cuando este abandonó el escenario del Congreso y posteriormente fue portada de Semana, que lo presentó como el probable “candidato” de dicho movimiento político.

Con ese guiño, se inició el movimiento de precandidatos en el Centro Democrático: Holmes Trujillo pretendía renunciar antes de marzo de 2021, de no ser por las circunstancias trágicas que segaron su vida; Paloma Valencia, senadora por el partido, ha hecho pública su intención de aspirar a la Presidencia de la República; Martha Lucía Ramírez, actual vicepresidenta, que nunca ha ocultado sus intenciones presidenciales.

El camino para Ramírez tiene el tiempo contado, pues para no quedar inhabilitada tendría que presentar su renuncia en los próximos meses. La norma señala que no podrán ser candidatos “quienes hayan ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección”.

