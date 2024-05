Carla Giraldo confesó que mintió en entrevista que acabó con su carrera actoral: “Me quedé sin trabajo”

Carla Giraldo habló del desnudo que cambió su imagen de niña tierna - crédito @carlagiraldo y @revistasoho/Instagram

Carla Giraldo habló de su polémica portada en la que se desnudó cuando tenía 19 años de edad y que cambió su imagen de niña tierna que tenía el público de ella. “Me hicieron ver vulgar y gente me empezó a ver diferente”, mencionó la actriz antioqueña.

A las reveladoras fotos, se sumó el artículo en el que la presentadora de La casa de los famosos Colombia, reconoció que dijo un par de mentiras que le causaron problemas actoralmente: “Me quedé sin trabajo más de dos años, no me llamaban para nada y me cancelaron los proyectos que ya tenía fijos”.

La actriz oriunda de Medellín, Antioquia, tenía 19 años cuando recibió la invitación para posar como Dios la trajo al mundo en famosa publicación que se dedicaba a desnudar a las famosas en Colombia. Carla aceptó con gran emoción la oportunidad de hacer parte de una de las portadas que más soñaba realizar en su vida; pues allí aparecían las mujeres más cotizadas del momento y ella atravesaba por uno de sus mejores años. “Yo feliz dije que sí y lo di todo”.

Carla Giraldo se refirió a la portada que la dejó sin trabajo - crédito LAURA ACUÑA/YouTube

Pese a que dichos desnudos en su mayoría eran artísticos, el de Carla Giraldo resultó ser diferente a todos. “Sacaron mi peor versión. Lo mostraron todo y me hicieron ver como la más atrevida. Eso borró la imagen de niña tierna que tenía la gente de de mí”.

En conversación con el programa digital La sala de Laura Acuña, la ahora presentadora sacó a la luz capítulos de su vida que se había reservado hasta el momento, pues a pesar de recibir criticas por su polémica vida, nunca se ha detenido a aclarar nada, no obstante, en esta ocasión reveló lo que pasó cuando posó la revista Soho.

Las mentiras de Carla

Si bien la actriz que saltó la fama con 11 años de edad, tras protagonizar la versión infantil de Me llaman Lolita, no quedó satisfecha con el resultado de las imágenes que salieron en la editorial que aseguró sacaron sin su convencimiento total. Fue otro factor el que mayor daño le hizo.

Carla Giraldo mintió en Soho y eso le causó un veto en la televisión - crédito @revistasoho/Facebook

“Siempre vi que a las mujeres que salían ahí les tapaban algo, las editaban o les hacían producciones artísticas en las que las cuidaban, pero a mí me publicaron tal cual y quedé como la más ‘mostrona’ y el público me atacó, además que tenía los senos operados”, relató Carla.

Sin embargo, en artículo se revelaron detalles sobre la vida personal de la actriz que le generaron un veto en ciertos canales y productoras.

“Yo a esa edad no era consiente de muchas cosas, luego aprendí con los golpes de la vida, era muy chiquita y me creía irreverente, con tal de dar contenido no sé ni cuántas barbaridades dije. Yo me imaginé que estaba hablando en un parche de amigos, pero en realidad me estaban era grabando y todo lo que dije lo pusieron ahí”, reveló Giraldo sobre polémicas declaraciones que le crearon la imagen de chica rebelde, pero que a su vez limitaron su evolución en la televisión.

Carla Giraldo habló sobre la muerte de su madre un día antes de salir al aire en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @carlagiraldo/Instagram

“Me preguntaron que de siete mujeres cuál me gustaba, yo dije que todas, luego me dijeron que cuál actor me gustaba y dije que todos, pero después caí en cuenta que nada de eso era real, no sé ni porqué lo mencioné si no lo sentía”, aseguró la presentadora.

El tiempo pasó y, con su talento Carla logró nuevamente obtener un nuevo personaje que le permitió posicionarse en el mundo de las telenovelas como una de las nuevas caras protagónicas en Colombia y a nivel internacional.

“Fueron dos largos años en los que no me llamaban para nada, no querían saber de mí, me cancelaron cosas que ya tenía. Volver a las pantallas me tomó trabajo”, concluyó la actriz.