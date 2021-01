Desde varios servidores hackearon web del Partido Farc

En la imagen: un registro del presidente del partido FARC, Rodrigo Londoño y del senador por la misma colectividad Julián Gallo (i), en Bogotá; (Colombia). EFE/Juan Diego López/Archivo

La página Web del Partido Farc, utilizada como canal de divulgación de sus posturas políticas, emanadas del Acuerdo de Paz de 2016, ha recibido más de 3.000 ataques cibernéticos en las últimas 24 horas.

La afirmación emana de un comunicado en el que las directivas del partido subrayaron que éstos se han presentado de manera sistemática “ desde hace meses, la página web del partido Farc ha venido siendo atacada bajo diferentes modalidades, desde distintos servidores e incluso desde varios países, de manera sistemática y cada vez más insistentemente ”.

Aseguran que la intención de callarlos proviene de la “extrema derecha”, lo que se sumaría, según afirman, a tres aspectos más como lo son: la desaparición y asesinato de sus desmovilizados, la persecución judicial del exfiscal Néstor Humberto Martínez contra dos de sus figuras (Jesús Santrich e Iván Márquez); y la campaña por difamar a sus congresistas y líderes políticos .

De acuerdo con lo anterior, sostienen que “ Los enemigos de la paz pretenden injuriar, calumniar, censurar y destruir nuestros medios además de atentar contra la libertad de opinión de la organización ”.

Pese a la magnitud de los ataques, según la organización, no han logrado su objetivo totalmente: “De todas formas y a pesar de la persistencia, lo máximo que han conseguido los atacantes ha sido dejar por fuera de la red a la página por algunos minutos”, como lo indican en el comunicado.

Lo significativo es que los ataques del fin de semana anterior no fueron los únicos; este tipo de amenazas digitales las han venido reportando, asegura el comunicado, desde meses atrás en su página Web: “ha venido siendo atacada bajo diferentes modalidades”

Afirman que han tomado medidas de protección contra los ataques ciberterroristas: una serie de denegaciones de servicio que satura a los servidores en donde dicha organización aloja su web, lo que impide que aparezca en buscadores y sea utilizada por los cibernautas.

Según el comunicado, las acciones preventivas están “logrando contrarrestar la acción de los saboteadores, pero causando molestias a quien la quiere visitar pues solicita pasos previos para acceder a esta”, sin informar quién está llevando a cabo las labores de mantenimiento.

Sin entrar en matices, la organización señala a los que considera sus “enemigos” y los afilia al rango de “enemigos de la paz”, pertenecientes a la “extrema derecha”: “Llama la atención que los enemigos de la paz tienen una coordinación desde lo institucional, lo legal, lo ilegal y lo criminal para silenciarnos como partido. En este caso pretenden atentar contra la libertad de opinión de una organización política legalmente constituida”.

Para concluir que: “Este intento de callarnos se suma a varias acciones cometidas por la extrema derecha que van desde el asesinato, el entrampamiento, la censura, hasta la calumnia” .

El Partido Farc asume que estos ataques, provenientes de sus “enemigos”, no lograrán sus objetivos, por lo que en el mismo comunicado llamó la atención de organizaciones humanitarias para “que no se permita el silenciamiento de la opinión distinta”.

Aunque no hacen parte de su cúpula, días atrás, fueron canceladas las cuentas de Twitter, You Tube y otras redes sociales, de exmilitantes que no cumplieron su compromiso de desmovilización, como lo son Iván Márquez y Jesús Santrich. ¿La razón? Un video en el que éstos aparecen armados e incitan a la revocatoria presidencial.

