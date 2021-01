Aída Victoria Merlano cortó comunicación con su mamá por su contenido en redes

Instagram @aidavictoriam

Aída Victoria Merlano, hija de la excongresista conservadora Aída Merlano, es una famosa influenciadora quien maneja un amplio rango de temáticas enfocadas en la sexualidad. A pesar de estar acostumbrada a la atención de sus seguidores, la hija de la polémica figura política prefiere no entrometerse en los asuntos de su madre y, de hecho, se encuentra distanciada de la misma.

En entrevista con W Radio, Merlano afirma no tener información acerca de las pruebas que Merlano prometió a principios de 2020 por medio de una entrevista con la revista Semana. Según la joven, no tiene “ni idea” de la situación en torno a eso y, cuando se le preguntó que si sería por medio de ella que se revelara la información, contestó insinuando que prefiere no ser perseguida por intervenir.

“Yo admiro muchísimo la valentía de las personas que se atreven a buscar y no me gustaría realmente correr peligro para que las personas conozcan la verdad, aunque suene descarado, pero prefiero estar viva y caminando campante ”, respondió la mujer a la pregunta formulada en la emisora.

Incluso, la influenciadora reveló que ha tenido problemas con su mamá y que cortaron comunicación por los contenidos irreverentes de su hija. “Ella y yo casi no hablamos, pasaron cosas más delicadas entre ella y yo”, explicó Merlano Manzaneda. Quien narró la pelea que tuvo con su mamá.

“Ella, en una discusión bastante dura que tuvo conmigo, me cuestionó por las cosas que yo hacía. Me dijo que me iba a cortar el apoyo económico. Le dije que yo no dependía económicamente de ella, solo vivía en la casa de ella. A las 2 semanas me fui de la casa y corté comunicación con ella y no supe nada de ella hasta diciembre, que volví a hablarle”, reveló, haciendo referencia a su contenido sexual en redes e indicó que desde diciembre de 2019 no recibe dinero de la polémica excongresista conservadora.

Además, habló de la fuga de su madre, de la cual asegura que no tenía idea y que reprueba por temor por la excongresista. “Si ella me hubiese dicho que se iba a fugar, me habría dado tanto miedo que habría arruinado el plan”, aseveró.

Ante su propio proceso judicial, explicó que ocurrió un desplazamiento probatorio y se encuentra pendiente al tema. “A mi abogado le dejé el tema netamente jurídico y yo lo que hago es asistir a las audiencias y aportar en lo que se pueda”, indicó y recalcó que insiste en su inocencia.

En la misma entrevista, la joven recalcó que ya no tiene ningún espacio para el empresario Julio Gerlein, a quien llamaba papá, en su vida. “Él es una persona a la que no menciono en mi vida. Ni yo tengo espacio para él, ni él para mí. Es una relación que se fracturó”, dijo.

Merlano cuenta con contenido bastante subido de tono en redes. Entre las marcas que la patrocinan, las cuales le dan el sustento a la también empresaria, están tiendas de juguetes sexuales y material erótico.

En su último video, Merlano llevó a su abuela a una tienda erótica en Cali, la cual la patrocina en redes. En dicha pieza, la influenciadora abre varios productos y explica sus funciones en compañía de la mujer de avanzada edad.

“Cuando empecé en redes me dijeron que nadie iba a querer trabajar conmigo y ahora afortunadamente trabajo con muchas marcas y me va muy bien en redes”, explicó para la emisora, en conversación con Julio Sánchez Cristo.

