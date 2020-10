Consulte si le giraron el Ingreso Solidario por Supergiros

El subsidio del Ingreso Solidario comenzará su séptima entrega económica para la tercera semana de octubre, entre el 19 y 23, y a partir de enero de 2021 y durante el primer semestre los beneficiarios de esta ayuda recibirán $160.000 mensuales, que suman $960.000 adicionales a los giros que ya han recibido cerca de 3 millones de hogares en el país.

Algunos beneficiarios de este subsidio no están bancarizados por lo que el Gobierno tuvo que utilizar los servicios del Banco Agrario para girar los 160.000 pesos mensuales .

En alianza con el Banco Agrario la empresa privada Supergiros será el canal para que algunos beneficiarios reciban el Ingreso Solidario. Para consultar si ya le hicieron su giro ingrese a www.supergiros.com.co/ya-llego-mi-giro y con su número de cédula puede saber si se efectuó el pago.

Llene el campo de cédula de ciudadanía y el código de seguridad que encontrará ahí mismo. Haga click a consultar y saldrá la oficina donde debe reclamar el giro.

“Tu giro ya está disponible y esperando por ti. Acércate a uno de nuestros puntos de atención más cercano para reclamarlo. Recuerda llevar tu documento de identificación”, es el mensaje de confirmación.

Los beneficiarios bancarizados, pendientes del sexto pago, recibirán los recursos a través de las 18 entidades financieras en las que tienen un producto activo. Ellos recibirán un mensaje de texto del banco informando el abono del dinero y el acumulado de los giros anteriores.

¿Quiénes son los beneficiarios del Ingreso Solidario?

Son hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad que no reciben ninguna transferencia monetaria de ningún programa social del Estado.

Prosperidad Social recuerda que no es necesario participar de bonos, sorteos o inscripciones de ningún tipo para acceder al ‘Ingreso solidario’, y pidió abstenerse de ingresar o dar sus datos en sitios web que pidan su documento de identificación.

¿Qué debo hacer porque me llegó el mensaje de que soy beneficiario y no he recibido el pago?

Si usted fue informado de que es beneficiario del programa mediante un mensaje de texto enviado por la entidad financiera en la cual tiene una cuenta o depósito activo, comuníquese con esa entidad para averiguar cómo acceder a los recursos del Ingreso Solidario.

Si usted no tiene una cuenta o depósito con el sistema financiero, y es elegido dentro del programa Ingreso Solidario , pronto recibirá un mensaje con las instrucciones para hacer la apertura de una cuenta digital.

Canales oficiales del Ingreso Solidario

El sitio web del programa es https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/ y el correo electrónico para resolver inquietudes es ingreso.solidario@prosperidadsocial.gov.co.