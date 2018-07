Los fogones los hicieron amigos, aunque hayan sido enemigos de sangre y fuego. A Romero una mina antipersonal le destrozó la pierna derecha y el ojo izquierdo. Dulce María compraba y guardaba en su casa los explosivos de las FARC. Pero en la cocina eso no se recuerda. Un equipo de más de seis personas, entre ex militares, ex guerrilleros, ex paramilitares, víctimas e indígenas trabajan en armonía y rigurosidad para servir el mejor menú de experiencia sensorial de Bogotá.