La ruta de vuelo más turbulenta del mundo dura solo una hora, según un estudio reciente

Un estudio reciente revela que la ruta de vuelo más turbulenta del mundo tiene una duración de solo una hora (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia de volar puede variar considerablemente según la ruta elegida, y en 2025, un estudio reveló cuáles son los trayectos aéreos donde los pasajeros deberían prepararse para un viaje particularmente movido. El sitio especializado y rastreador de turbulencias, Turbli publicó recientemente su informe anual en el que clasifica las rutas de vuelo más turbulentas del mundo, basándose en el análisis de datos procedentes de 10.000 vuelos que conectan los 550 aeropuertos más importantes a nivel global.

Entre todas las rutas evaluadas, un trayecto sudamericano se posicionó en la cima del ranking, destacando no solo por su corta duración, sino también por la intensidad de su turbulencia.

La investigación identificó que el vuelo más turbulento del mundo une el Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli de Mendoza, Argentina, con el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, Chile. Este recorrido de apenas 195 kilómetros, que se cubre habitualmente en una hora, obtuvo una calificación promedio de turbulencia de 22,983 sobre 100.

El dato resulta llamativo no solo por la magnitud del valor, sino porque la ruta atraviesa la imponente Cordillera de los Andes, una zona donde las condiciones atmosféricas suelen ser impredecibles y el aire, especialmente agitado. Esta combinación convierte a este tramo en un desafío tanto para pasajeros como para tripulaciones, posicionándolo en lo más alto del informe de Turbli para el 2025.

Un estudio de Turbli posiciona la ruta Mendoza-Santiago como el vuelo más turbulento del mundo en 2025, con alta intensidad atmosférica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe no solo aporta datos duros, sino que detalla la metodología empleada para determinar el nivel de turbulencia de cada ruta. Turbli utiliza la tasa de disipación de remolinos (EDR, por sus siglas en inglés), una unidad que mide la velocidad a la que las estructuras turbulentas en el aire se desintegran y liberan su energía en forma de calor. Es importante subrayar que esta métrica es independiente de las características del avión, ya que se centra exclusivamente en el comportamiento de la atmósfera durante el vuelo.

El sistema de clasificación adopta escalas precisas para determinar la severidad: turbulencia ligera (0-20), moderada (20-40), moderada-severa (40-60), severa (60-80) y extrema (80-100). La ruta Mendoza-Santiago se encuentra en el rango de turbulencia ligera a moderada, aunque la experiencia real a bordo puede percibirse diferente dependiendo de las condiciones meteorológicas puntuales.

La turbulencia se mide con la tasa de disipación de remolinos, una métrica independiente al tipo de avión y exclusiva del comportamiento atmosférico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también ofrece un vistazo detallado a las rutas más turbulentas de Estados Unidos y Norteamérica, una región donde las condiciones atmosféricas y la geografía juegan un papel fundamental. El trayecto más turbulento en suelo estadounidense es el que une el Aeropuerto Internacional de Denver, Colorado, con el Aeropuerto de Jackson Hole, Wyoming.

Con una distancia algo superior a los 640 kilómetros y una duración aproximada de una hora y media, esta ruta ostenta una puntuación promedio de 18,18 en el índice de turbulencia. Este tramo es tan conocido por su movimiento en el aire que ha recibido el apodo de “ola de montaña”.

La región montañosa que atraviesa contribuye significativamente a la aparición de remolinos de aire y cambios bruscos en la altitud del avión, lo que eleva la intensidad de la turbulencia experimentada por los pasajeros.

El informe anual de Turbli permite a viajeros y aerolíneas identificar rutas de alto riesgo y planificar operaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista de rutas más turbulentas en Norteamérica incluye en su mayoría trayectos que cruzan o bordean cadenas montañosas. Entre ellas destacan, en Estados Unidos, los vuelos entre Jackson Hole y Salt Lake City, Denver y Salt Lake City, así como conexiones entre Bozeman Yellowstone, Boise, Albuquerque, Las Vegas y Salt Lake City.

Para comprender el fenómeno, la Administración Federal de Aviación (FAA) define la turbulencia aérea como “un movimiento de aire que normalmente no se puede ver y que a menudo ocurre de manera inesperada”.

Las causas pueden ser múltiples: desde la presión atmosférica y las corrientes en chorro, pasando por el aire que circula cerca de las montañas, hasta el paso de frentes fríos o cálidos y la presencia de tormentas eléctricas. Incluso en condiciones de cielo despejado, los aviones pueden encontrar zonas de aire inestable, lo que hace que la turbulencia sea un fenómeno difícil de predecir y, por tanto, uno de los factores más temidos por los pasajeros frecuentes.

La publicación del informe de Turbli para 2025 permite a los viajeros identificar con mayor precisión en qué rutas pueden esperar mayor movimiento durante el vuelo, y ofrece a las aerolíneas información valiosa para la planificación y el manejo de las operaciones en rutas de alto riesgo de turbulencia.

La ruta Mendoza-Santiago sigue siendo, según los datos recopilados, la más desafiante, ubicando a Sudamérica en el centro de la atención mundial cuando se habla de viajes aéreos movidos.