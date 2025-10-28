Ciencia

Reparación inédita: un software permitió restaurar la calidad de las imágenes del telescopio Webb desde la Tierra

Investigadores de la Universidad de Sídney diseñaron una solución digital que corrigió la distorsión en la cámara infrarroja del observatorio espacial

Por Brisa Bujakiewicz

La mejora de nitidez de las imágenes del JWST: la fila superior muestra imágenes sin procesar de la galaxia NGC 1068, la luna Ío de Júpiter y la estrella Wolf-Rayet 137 (o WR 137). La fila inferior muestra imágenes nítidas o desenfocadas tras ser procesadas mediante el proceso desarrollado por Louis Desdoigts y Max Charles. Crédito: Max Charles/Universidad de Sídney

El equipo de investigación de la Universidad de Sídney desarrolló un software innovador que corrigió el problema de nitidez en las imágenes captadas por el telescopio espacial James Webb, uno de los instrumentos científicos más avanzados de la actualidad.

El inconveniente apareció durante la operación del telescopio, cuando los responsables detectaron una pérdida de precisión en las imágenes de uno de sus instrumentos principales.

Gracias a una calibración digital, el grupo logró restaurar el enfoque sin la necesidad de una misión de reparación en el espacio, lo cual establece un precedente en la historia de la exploración astronómica. La intervención se produjo desde la Tierra, a través del trabajo conjunto de estudiantes y científicos australianos, con un impacto directo en el estudio de objetos lejanos del universo.

Científicos australianos restauran la nitidez del telescopio James Webb con software inteligente desarrollado en la Universidad de Sídney (Europa Press)

Según información publicada en Science Daily, la clave de la solución fue la aplicación de un sistema de simulación y algoritmos inteligentes llamado AMIGO (Aperture Masking Interferometry Generative Observations).

El software reproduce, mediante redes neuronales y modelos informáticos, el comportamiento óptico y electrónico del telescopio en el espacio.

Esta estrategia permitió identificar el origen específico de la distorsión: una dispersión de carga eléctrica en la cámara infrarroja del telescopio, fenómeno conocido como efecto “más brillante, más gordo”. El equipo diseñó algoritmos capaces de corregir digitalmente los datos de imagen, recuperando la calidad visual original de la cámara AMI (Aperture Masking Interferometer), componente desarrollado en Australia.

La calibración digital del telescopio James Webb permite observar exoplanetas y fenómenos cósmicos sin misiones de reparación en el espacio (NASA)

De acuerdo con el reporte, la corrección no requirió ajustes físicos en el telescopio ni el envío de una misión tripulada, como sucedió en el pasado con la reparación del Hubble. El trabajo fue realizado por Louis Desdoigts y Max Charles, ambos estudiantes de doctorado en ese momento, junto con el profesor Peter Tuthill y el profesor asociado Ben Pope.

El equipo implementó la solución desde sus laboratorios, validó los resultados y distribuyó el nuevo código para su uso por astrónomos de todo el mundo. Los resultados de la actualización digital fueron contundentes.

Con la aplicación de la calibración, el telescopio Webb logró captar imágenes de objetos tenues con detalles sin precedentes. Entre los logros más relevantes, el instrumento captó una imagen directa de un exoplaneta débil y de una enana marrón roja en órbita alrededor de la estrella HD 206893, que se encuentra a unos 133 años luz de la Tierra.

La intervención digital recupera la calidad visual de la cámara AMI y facilita el análisis de exoplanetas y enanas marrones a 133 años luz de la Tierra (NASA)

Este registro permite a los científicos analizar composiciones, temperaturas y dinámicas de cuerpos celestes lejanos con una nitidez nunca antes vista.

De acuerdo con un segundo estudio encabezado por Max Charles, la calibración permitió obtener también imágenes precisas de otros objetos de interés, como un chorro de materia expulsado por un agujero negro, detalles en la superficie de la luna Io de Júpiter y vientos estelares polvorientos que rodean a la estrella WR 137.

Todas estas observaciones demuestran el nuevo rendimiento de la cámara tras la intervención digital y consolidan el papel del telescopio Webb en el análisis de regiones antes inaccesibles del cosmos.

El equipo de la Universidad de Sídney valida y distribuye el código de calibración para su uso global entre astrónomos y centros de observación (NASA)

Según declaraciones de Louis Desdoigts, la aplicación del software amplió el alcance científico del telescopio y permitió solucionar el problema sin salir del laboratorio. Desdoigts ocupa actualmente una posición destacada como investigador en la Universidad de Leiden, en los Países Bajos.

Ambas investigaciones fueron publicadas en la plataforma arXiv y, en el caso del trabajo principal, ya pasó el proceso de revisión por pares y se encuentra próximo a imprimirse en la revista de la Sociedad Astronómica de Australia.

El profesor Tuthill explicó que el uso de software como herramienta de reparación representa un nuevo paradigma en misiones espaciales, ya que evita el riesgo, el costo y la demora asociados a intervenciones en órbita.

La actualización digital del James Webb permite captar imágenes inéditas de chorros de agujeros negros, la luna Io y vientos estelares polvorientos (NASA)

Además, destacó el valor de la innovación australiana en el campo global de la astronomía y subrayó el impacto de AMIGO sobre proyectos actuales y futuros basados en el telescopio Webb.

El artículo señala también que la corrección mejora la eficiencia del flujo de trabajo para astrónomos y centros de observación, al facilitar la captura y el análisis de objetos lejanos con mayor precisión.

El profesor asociado Benjamin Pope presentó estos resultados en la conferencia SXSW en Sídney, donde señaló que el grupo planea distribuir el software entre los distintos equipos que emplean el telescopio Webb, con la meta de estandarizar la calibración en tareas de observación y análisis de datos.

La actualización digital del James Webb permite captar imágenes inéditas de chorros de agujeros negros, la luna Io y vientos estelares polvorientos (NASA)

La Universidad de Sídney resaltó que el desarrollo del software AMIGO representa un ejemplo del impacto de la colaboración académica global en misiones científicas de alto valor.

El caso demuestra también el papel central de la computación avanzada y la inteligencia artificial en la solución de problemas complejos fuera del alcance de la intervención directa.

Los resultados obtenidos tras la restauración de la cámara AMI refuerzan el potencial del telescopio James Webb para explorar nuevos rincones del universo, hacer descubrimientos y facilitar investigaciones que antes parecían inalcanzables.

De acuerdo con los responsables, la estrategia digital utilizada podría aplicarse a futuros desafíos tecnológicos de misiones espaciales, marcando un cambio estructural en la gestión y mantenimiento de instrumentos en órbita.

