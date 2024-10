La amenaza de las superbacterias: los expertos buscan nuevas estrategias para abordar resistencia a los antimicrobianos

Se calcula que casi cinco millones de personas mueren al año por infecciones resistentes a fármacos (NIAID)

Se estima que casi cinco millones de personas mueren al año en el mundo a causa de una infección resistente a los fármacos. Las tasas de mortalidad son más elevadas en los países de ingresos bajos y medios.

Ante el dramático problema, la Asamblea General de las Naciones Unidas realizó la segunda Reunión de Alto Nivel sobre la Resistencia a los Antimicrobianos.

Tras la reunión, los líderes políticos firmaron una declaración en la que se comprometieron a alcanzar diferentes metas y acciones, entre ellas la de reducir en un 10% para 2030 los aproximadamente 4,95 millones de muertes humanas anuales asociadas a la resistencia bacteriana a los antimicrobianos.

Durante más de una década, la amenaza de la resistencia a los antibióticos (que se utilizan contra las bacterias) y otros medicamentos contra virus y hongos se enfocó como un problema de exceso. Se describía como un consumo desordenado de los fármacos que llevaba a su ineficacia.

La Asamblea General de la ONU realizó la segunda Reunión de Alto Nivel sobre la Resistencia a los Antimicrobianos (Archivo)

Pero durante la reunión en las Naciones Unidas se promovió una comprensión más amplia del problema. Se basa en la prevención de las infecciones tratables mediante la mejora del saneamiento, el aumento de las tasas de vacunación y el incremento del acceso a los medicamentos contra las infecciones en los países de menores ingresos.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió en una conferencia de prensa que “la resistencia a los antimicrobianos podría dar por tierra con 100 años de progreso médico, convirtiendo infecciones que hoy son fácilmente tratables en una sentencia de muerte. Ningún país es inmune a esta amenaza, pero los países de ingresos bajos y medios soportan la mayor carga”.

En cuanto a la salud humana, la declaración que se adoptó en Naciones Unidas establece una meta: que al menos el 70% de los antibióticos utilizados para la salud humana en todo el mundo pertenezcan al grupo de antibióticos de “acceso” catalogados por la OMS, que tienen efectos secundarios relativamente mínimos y menor potencial de causar resistencia antimicrobiana.

El director general de la OMS advirtió sobre el riesgo de perder 100 años de progreso médico por infecciones resistentes (REUTERS/Denis Balibouse/Archivo)

También incluyeron metas relativas a la prevención y el control de infecciones, como por ejemplo que el 100% de los países tengan servicios básicos de agua, saneamiento, higiene y gestión de desechos en todos los establecimientos de atención de salud. Se fijó que para el año 2030 el 90% de los países deberían cumplir con todos los requisitos mínimos de la OMS para los programas de prevención y control de las infecciones.

“Millones de personas de todo el mundo ni siquiera han tomado nunca un antibiótico porque no pueden permitírselo. Estamos tratando de alejarnos de la cuestión de la resistencia, que es difícil de entender para el público, y acercarnos más al derecho, que es que todo el mundo debería tener acceso a un antibiótico eficaz”, afirmó en diálogo con el diario The New York Times Ramanan Laxminarayan, economista y epidemiólogo que ha promovido el nuevo enfoque en un artículo publicado en la revista The Lancet.

Cuál es el costo de la resistencia antimicrobiana

Canalización de nuevos fármacos se ha agotado en gran medida debido a altos costos y largos procesos de desarrollo (Freepik)

El problema también tiene un impacto económico. De acuerdo con un trabajo del Centro para el Desarrollo Mundial, se calcula que las infecciones resistentes a los medicamentos podrían provocar una reducción de 1,7 mil millones de dólares en la producción económica de aquí a 2050, en gran parte debido a la pérdida de productividad o a la muerte prematura de las personas que son el sostén de la familia.

Otra parte del problema es que la canalización de nuevos fármacos se ha agotado en gran medida. Una de las razones es que descubrir y comercializar un nuevo antibiótico o antifúngico es un proceso que dura años y puede costar más de 1.000 millones de dólares si se tienen en cuenta los costos de producción.

También hay barreras en el acceso. Muchos de los antibióticos más recientes ni siquiera están a la venta en los países de ingresos bajos y medios.

La resistencia a medicamentos puede causar una reducción de 1,7 mil millones de dólares en la producción económica para 2050

Al mismo tiempo, se utilizan aún antibióticos en el ganado de manera excesiva. En lugares donde se crían peces —las piscifactorías— sigue aumentando su uso, sobre todo en los países en desarrollo. Muchos médicos dispensan antibióticos a los pacientes de forma aleatoria.

Existen ahora potentes dispositivos médicos que pueden identificar rápidamente los patógenos y recomendar el antibiótico adecuado. Esos dispositivos prometen transformar los hábitos de prescripción, aunque por el momento solo están en países desarrollados.

Qué dificultad se encontró con los planes nacionales de acción

Los especialistas consideran que muchos médicos dispensan antibióticos a los pacientes de forma aleatoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2016, los líderes mundiales habían tenido la primera reunión sobre la amenaza de las “superbacterias” en Naciones Unidas. Se habían comprometido a desarrollar planes nacionales de acción. En 2024, en cambio, la mayoría de los países del mundo han elaborado planes de acción contra la resistencia a los antimicrobianos. Pero el problema es que menos de un tercio de esos planes han recibido financiación pública para ponerlos en práctica.

En la declaración que firmaron días atrás, se pidió una financiación nacional sostenible y 100 millones de dólares en fondos catalizadores para ayudar a alcanzar la meta de que al menos el 60% de los países cuenten con planes nacionales de acción financiados sobre la resistencia a los antimicrobianos (RAM) para 2030.