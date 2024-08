Cómo actúa el hongo que combate a otro hongo y podría usarse para evitar infecciones potencialmente mortales

La levadura microscópica Candida albicans , que se encuentra habitualmente en los intestinos y las cavidades internas del cuerpo, suele ser benigna, aunque en ocasiones puede proliferar y causar infecciones superficiales conocidas comúnmente como candidiasis (The Lundquist Institute)

* Este contenido fue producido por expertos del Instituto Weizmann de Ciencias, uno de los centros más importantes del mundo de investigación básica multidisciplinaria en el campo de las ciencias naturales y exactas, situado en la ciudad de Rejovot, Israel.

Los investigadores del Instituto de Ciencias Weizmann han identificado una levadura que podría utilizarse para prevenir la candidiasis invasiva, una de las principales causas de muerte en pacientes hospitalizados e inmunodeprimidos. El estudio, publicado en el Journal of Experimental Medicine ( JEM ) , muestra que la nueva levadura vive inofensivamente en los intestinos de ratones y humanos y, como se ha demostrado hasta ahora en animales de laboratorio, puede desplazar a la levadura responsable de la candidiasis, Candida albicans.

En el interior o en la superficie del cuerpo humano viven millones de especies microbianas, muchas de ellas inofensivas o incluso beneficiosas para la salud humana. Entre ellas se encuentran varias especies de levaduras, que pertenecen al reino de los hongos.

Kazachstania weizmannii, vista bajo el microscopio (Instituto Weizmann)

La levadura microscópica Candida albicans , que se encuentra habitualmente en los intestinos y las cavidades internas del cuerpo, suele ser benigna, aunque en ocasiones puede proliferar y causar infecciones superficiales conocidas comúnmente como candidiasis. Sin embargo, en determinadas circunstancias, la levadura puede penetrar la barrera intestinal e infectar la sangre o los órganos internos. Esta peligrosa afección, conocida como candidiasis invasiva, se observa con frecuencia en entornos sanitarios, en particular en pacientes inmunodeprimidos, con tasas de mortalidad de hasta el 25 por ciento.

Como muchos avances científicos, esta investigación comenzó con un hallazgo fortuito. Mientras estudiaban infecciones por hongos, el profesor Steffen Jung y sus colegas del Instituto Weizmann notaron que algunos de sus ratones de laboratorio no podían ser colonizados por C. albicans , sino que eran portadores de una especie de levadura previamente desconocida.

La nueva especie de levadura, Kazachstania weizmannii (puntos rojos), fue descubierta en el intestino del ratón, visto aquí con un microscopio fluorescente (Instituto Weizmann)

Cabe destacar que Jung y sus colegas también identificaron K. weizmannii y otras especies similares en muestras intestinales humanas. Sus datos preliminares sugieren que la presencia de K. weizmannii era mutuamente excluyente con la presencia de especies de Candida, lo que sugiere que las dos especies también podrían competir entre sí en los intestinos humanos, aunque estos hallazgos deben corroborarse con análisis adicionales.

“Gracias a su capacidad de competir con éxito con C. albicans en el intestino del ratón, K. weizmannii redujo la presencia de C. albicans y mitigó el desarrollo de candidiasis en animales inmunodeprimidos”, afirma Jung. “Esta competencia entre las especies de Kazachstania y Candida podría tener un valor terapéutico para el tratamiento de enfermedades humanas causadas por C. albicans “.

El estudio fue dirigido por la becaria postdoctoral Dra. Jarmila Sekeresova Kralova y la estudiante de investigación Catalina Donic en el laboratorio de Jung en el Departamento de Inmunología y Biología Regenerativa de Weizmann.

Tejido renal de ratones inmunodeprimidos con candidiasis invasiva. La cándida (verde fluorescente) normalmente prospera sin cesar (izquierda), pero su crecimiento se retrasa en los ratones expuestos a la nueva levadura (derecha) (Instituto Weizmann)

Los autores del estudio también incluyeron a Sebastien Trzebanski y la Dra. Sigalit Boura-Halfon del laboratorio de Jung; la Dra. Ilana Livyatan, la Dra. Lian Narunsky-Haziza, el Prof. Eran Segal y el Prof. Ravid Straussman del Departamento de Biología Celular Molecular de Weizmann; el Dr. David Zeevi del Departamento de Ciencias Vegetales y Ambientales de Weizmann; Omer Asraf y el Prof. Yitzhak Pilpel del Departamento de Genética Molecular de Weizmann; el Dr. Bareket Dassa, la Dra. Shifra Ben-Dor, la Dra. Lena Fidel y el Dr. Ghil Jona del Departamento de Instalaciones Básicas de Ciencias de la Vida de Weizmann; el Dr. Ori Brenner, la Dra. Hagit Dafni y la Dra. Noa Stettner del Departamento de Recursos Veterinarios de Weizmann; la Dra. Neta Shlezinger de la Universidad Hebrea de Jerusalén; Paul Mathias Jansen, Dr. Sascha Brunke y Prof. Bernhard Hube del Instituto Leibniz de Investigación de Productos Naturales y Biología de Infecciones – Instituto Hans Knoell (HKI), Jena, Alemania; y la Prof. Petra Bacher de la Universidad Christian-Albrecht de Kiel, Kiel, Alemania.