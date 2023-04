Astrónomos chilenos descubrieron a dos planetas en formación que serían similares a Saturno

Imagen referencial de Saturno.

Un equipo de astrónomos chilenos descubrió dos candidatos planetarios en plena formación, que son similares a Saturno, y que están ubicados a un poco más de 300 años luz de la Tierra.

El descubrimiento es el resultado del trabajo de científicos del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines CATA y de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), donde se analizaron los datos del disco protoplanetario HD163296. Estos fueron obtenidos por el radiotelescopio ALMA (Atacama Large Millimeter-Submillimeter Array), ubicado en la región de Antofagasta, ubicada a poco más de 1.300 kilómetros al norte de la capital Santiago.

En ese sentido, para llevar a cabo la investigación, el equipo se enfocó en el análisis computacional para detectar los posibles planetas para posteriormente estudiar los resultados y compararlas con las observaciones del disco protoplanetario de ALMA. Con la suma de ambos, lograron explicar la presencia de una medialuna de polvo, la cual puede ser observada en las imágenes.

De esta manera, la información del grupo liderado por el científico Juan Garrido-Deutelmoser, estudiante de un magíster en Astronomía de la Universidad Católica junto con los académicos de PUC-CATA; Viviana Guzmán y Cristobal Petrovich, y la colaboración de Carolina Charalambous, de la Universidad de Namur; y Ke Zhang, de la Universidad de Wisconsin-Madison, fue publicada en la última edición de la prestigiosa revista científica The Astrophysical Journal Letters, en un artículo denominado “A gap-sharing planet pair shaping the crescent in HD 163296: a disk sculpted by a resonant chain” (“Un par de planetas que comparten surcos dando forma a la media luna en HD 163296: un disco esculpido por una cadena resonante”).

Imágenes de los resultados de la investigación, llevada a cabo por astrónomos chilenos.

“Los discos protoplanetarios son inmensas nubes de material (gas y polvo) que giran alrededor de las estrellas jóvenes y es en ellos donde se originan los planetas que las orbitan”, explicó Cristobal Petrovich, astrónomo del Instituto de Astrofísica de la Universidad Católica e investigador del Centro de Astrofísica CATA mediante un comunicado de esta última institución.

Petrovich, a su vez, añadió que “estos dos posibles mundos, encontrados en el Disco HD 163269, le entregan una nueva personalidad a esta zona del cosmos, ya que junto a otro par de planetas, que se encuentran en el borde externo del disco, forman un Sistema donde todas las órbitas se encuentran perfectamente sincronizadas. Este ‘bello acorde’ proviene del efecto que produce el disco sobre el movimiento de los planetas y nos muestra la forma en que los planetas migran hacia su estrella madre”.

Saturno: un planeta benevolente para la astronomía chilena

Bien vale recordar que hace menos de un año, en junio de 2022, dos científicos chilenos determinaron el origen de 21 satélites de Saturno. Según expusieron en aquella ocasión, estos “son cuerpos que fueron capturados por planetas desde otras partes del Sistema Solar y no de las regiones cercanas a Neptuno como se pensaba hasta ahora”.

De esta forma, los investigadores llegaron a la conclusión de que el origen de los 21 objetos analizados es distinto al de los asteroides más allá de Neptuno, pues se creía que era del mismo origen. Con dicha determinación, el escenario de evolución del Sistema Solar, sería otro al que la astrofísica pensaba que era.

Los científicos emplearon una técnica con la que se puede observar y distinguir objetos que brillan muy poco estando cerca de cuerpos mucho más brillantes, mecanismo también útil para muchas áreas de la astronomía.

Finalmente, dichos resultados de la indagatoria fueron publicados en la revista The Astronomical Journal, en el artículo “Colors of Irregular Satellites of Saturn with DECam” (“Colors of Irregular Satellites of Saturn with DECam”).

