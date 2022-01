Un compuesto a base de plantas evitaría aumentar de peso aún en dietas altas en calorías

"Vimos que si el suplemento se da asociado a una dieta hipercalórica, se eleva menos el peso, el colesterol y la glucosa que si no se lo toma", aseguraron las investigadoras

Mucho se habló durante estos casi dos años de pandemia de COVID-19 de las “otras pandemias” que hay en curso en el planeta y que generan una cantidad de perjuicios a la salud de la población.

Una de ellas es la obesidad, que, además, se incrementó como consecuencia de las restricciones a la movilidad y el sedentarismo que en cierta medida ocasionó la actual crisis sanitaria global.

En un intento por dar respuesta a ese problema de salud, investigadoras de la Universidad de Farmacia de Sevilla descubrieron que una combinación de elementos a base de plantas naturales ayudaría a luchar contra el sobrepeso “sin efectos secundarios”.

Lo vieron luego de combinar gel de aloe vera con hidroxitirosol, un antioxidante natural que se encuentra en la hoja y el fruto del olivo, y administrar el compuesto a un grupo de ratones que seguían una dieta hipercalórica y compararlo con otro que no recibió el producto luego de ocho semanas de tratamiento.

“ Vimos que si el suplemento se da asociado a una dieta hipercalórica, se eleva menos el peso, el colesterol y la glucosa que si no se lo toma -aseguró una de las investigadoras al diario El Mundo de España-. Habría que seguir investigando y ver si esto es reproducible en humanos”.

Consultada al respecto por Infobae, la licenciada en Nutrición Eugenia Briz (MP 95) consideró que “no es posible aún validar los alcances de este producto ya que está en plena etapa de estudio”. “Debemos ser pacientes y esperar qué dice la ciencia, pero es un proceso lento, la ciencia puede tardar en dar resultados valederos -sostuvo-. Hasta que estos resultados no estén comprobados científicamente, en papers, no se puede asegurar que algo sirve o no sirve para tal o cual fin porque puede resultar una propaganda engañosa”.

La médica especialista en Nutrición y Diabetes Marianela Aguirre Ackermann (MN 151867) es coordinadora el Grupo de Obesidad de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) y explicó el motivo que probablemente llevó a las investigadoras a estudiar estos compuestos.

“La dieta occidental genera estrés oxidativo e inflamación. Sabemos que la inflamación crónica de bajo grado es uno de los mecanismos clave que relaciona a la obesidad, con la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2″, dijo la especialista

“La dieta occidental genera estrés oxidativo e inflamación. Sabemos que la inflamación crónica de bajo grado es uno de los mecanismos clave que relaciona a la obesidad, con la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2″ , comenzó a analizar la directora médica del Centro Integral de Endocrinologia y Nutricion. Y continuó: “Estos dos compuestos, el aloe vera y el hidroxitirosol, que es un polifenol que está en las hojas de olivo y en el aceite de oliva extra virgen (no en el resto de los aceites porque se elimina con el refinado) básicamente son antioxidantes y antiinflamatorios, es decir, combaten los mecanismos por los cuales la obesidad genera resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, etc”.

Según precisó la especialista, “hay estudios previamente publicados con estos compuestos, tanto en ratones como pequeños ensayos en humanos donde se ven efectos beneficiosos por separado de los componentes”. En ese sentido, para ella, “hay sustento científico para los efectos descritos pero faltan muchos aspectos para estudiar y comprender completamente los mecanismos de acción”.

“El sustento de la dieta mediterránea tiene que ver con estos nutracéuticos, antioxidantes, polifenoles, que algunos son muy conocidos por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y tendrían también propiedades antiobesidad -señaló Aguirre Ackermann a este medio-. En eso se basa la recomendación que se hace siempre de la dieta mediterránea, que en contraposición con la occidental que es alta en grasas, azúcar refinado, etc. genera todo lo contrario: estrés oxidativo e inflamación”.

Sobre el estudio preliminar en marcha en España, la especialista destacó que “la novedad sería la combinación de dos compuestos antiinflamatorios y antioxidantes en ratones en un estudio corto, pero que tiene un sustento desde el punto de vista de los mecanismos de acción de estos compuestos por separado”.

“Todo lo publicado previamente va en esta misma línea: estudios de corta duración, en ratones o algunos en pequeño grupo de humanos y se vio que el aloe vera mejora el peso corporal y la resistencia a la insulina en personas con obesidad y diabetes”, agregó la médica nutricionista, para quien “por ahora es un dato más que aporta más evidencia a determinados patrones dietéticos como la dieta mediterránea que justamente se basa en los compuestos naturales que usaron en esta investigación”.

