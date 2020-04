Un primer estudio, de pequeña magnitud y realizado en China, arrojó resultados prometedores; sin embargo, no fue este el caso al aumentar el número de sujetos: el Kevzara no mostró ninguna ventaja respecto a un placebo en un estudio estadounidense de mayor tamaño con 276 pacientes afectados por una forma “grave” de enfermedad, es decir, personas que necesitaban oxígeno pero no un respirador.