Colombia

Detenido el líder de Los Espartanos de Buenaventura en Bolivia: alias Mapaya se enfrentó a bala con la Policía

El arresto ocurrió tras un tiroteo y la incautación de armas, mientras las autoridades buscan determinar si los capturados usaban identidades falsas

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Las intervenciones policiales incluyeron registros, allanamientos y la retención de activos presuntamente adquiridos con recursos de delitos como el secuestro y el homicidio, según manifestaron las autoridades - crédito Javier Andrés Rojas / Reuters
Las intervenciones policiales incluyeron registros, allanamientos y la retención de activos presuntamente adquiridos con recursos de delitos como el secuestro y el homicidio, según manifestaron las autoridades - crédito Javier Andrés Rojas / Reuters

En un operativo de la Policía boliviana, las autoridades capturaron a Jorge Isaac Campas Jiménez, alias Mapaya, señalado como líder de la organización criminal Los Espartanos, en Paurito, a 30 kilómetros de Santa Cruz.

El operativo culminó tras un intercambio de disparos, sin que se registraran heridos, según informó la Policía Nacional de Bolivia.

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Alias Mapaya, identificado como uno de los cabecillas criminales más peligrosos de Colombia, fue capturado junto a otros 12 detenidos durante una intervención policial en Bolivia.

Está acusado de homicidio, extorsión, porte ilegal de armas y había huido del país en 2021 tras evadir la medida de casa por cárcel. Las autoridades colombianas ofrecían una recompensa por su paradero.

Los agentes allanaron un predio en el que, de acuerdo con la Policía boliviana, se encontraban 11 colombianos y dos bolivianos durante una celebración.

Un despliegue en Paurito, Bolivia, permitió la aprehensión de uno de los cabecillas criminales más buscados de Colombia, mientras otros doce sospechosos también fueron detenidos y se incautaron armas durante la intervención - crédito Policía Nacional de Colombia
Un despliegue en Paurito, Bolivia, permitió la aprehensión de uno de los cabecillas criminales más buscados de Colombia, mientras otros doce sospechosos también fueron detenidos y se incautaron armas durante la intervención - crédito Policía Nacional de Colombia

Al iniciar el operativo, fueron recibidos con disparos, relató el coronel David Gómez, comandante departamental de la Policía de Santa Cruz: “Cuando ingresamos al lugar, estos señores empezaron a disparar a nuestros efectivos policiales”, dijo Gómez, citado por Semana.

Ninguna persona resultó herida durante el intercambio. A los detenidos se les incautaron tres armas de fuego, incluidas pistolas de calibre nueve milímetros.

La Policía boliviana investiga si alguno de los capturados utilizó identidades falsas, lo que podría incrementar las consecuencias legales. Todos fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde serán procesados por organización criminal y porte ilegal de armas.

El coronel Gómez destacó: “Este es un trabajo arduo que ha realizado la Policía con la finalidad de poder desarticular las organizaciones criminales que quieren operar en la ciudad de Santa Cruz”. Añadió sobre Campas Jiménez: “Se constituye en un sujeto altamente peligroso y pertenecería al grupo delincuencial denominado Los Espartanos”.

Trayectoria criminal de alias Mapaya

El prontuario de Mapaya incluye delitos graves en Colombia, según las autoridades. Su carrera delictiva comenzó en el grupo narcoparamilitar La Empresa, donde participó inicialmente en el cobro de extorsiones. Más tarde se vinculó al sicariato y finalmente asumió el liderazgo de Los Espartanos.

Alias Satinga habría sido el hombre de confianza de Jorge Isaac Campas, alias Mapaya, máximo cabecilla de Los Espartanos - crédito Policía Nacional
Alias Satinga habría sido el hombre de confianza de Jorge Isaac Campas, alias Mapaya, máximo cabecilla de Los Espartanos - crédito Policía Nacional

En 2017 fue detenido y recibió medida de casa por cárcel, pero se fugó en 2021. Tras huir del país, sus hombres protagonizaron enfrentamientos armados con Los Shottas por el control de las actividades ilícitas en Buenaventura. Durante su tiempo en el extranjero, solicitó al gobierno regresar a Colombia mediante beneficios jurídicos, conforme a las fuentes consultadas por el medio mencionado.

Hace un año, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ofreció una recompensa de hasta $200 millones por información sobre delincuentes de Los Espartanos y Los Shottas. “Queremos decirle a la comunidad de Buenaventura que vamos a dar una recompensa de hasta $200 millones a quien nos dé información sobre el paradero de estas personas que han cometido delitos como homicidio, concierto para delinquir, porte ilegal de armas o extorsión”, indicó Toro, según recogió Semana.

Violencia y bandas en Buenaventura

La lucha entre Los Espartanos y Los Shottas es la principal causa de la ola de violencia en Buenaventura.

Ambas bandas surgieron de la fractura de La Local durante la pandemia, lo que originó una disputa territorial que incide en la vida cotidiana en el puerto más relevante del Pacífico colombiano.

La detención de alias Mapaya en Bolivia, junto a otros presuntos miembros de bandas criminales, representa un golpe para el crimen organizado regional. Sin embargo, el dominio de áreas clave de Buenaventura continúa en disputa, como señala Semana.}

Alias Búho se desempeñaba como presunto sicario al servicio de Los Espartanos - crédito Policía Valle
Alias Búho se desempeñaba como presunto sicario al servicio de Los Espartanos - crédito Policía Valle

El control de las zonas relevantes del puerto se ha reconfigurado en varias ocasiones, mostrando la complejidad de la situación delictiva local. Los Espartanos y los Shottas mantienen una pugna territorial que genera persistentes tensiones en la ciudad y sus alrededores.

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