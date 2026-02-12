América Latina

Conductores chilenos en pie de guerra por aumento “desproporcionado” en el seguro obligatorio para vehículos

Diversas asociaciones de consumidores criticaron el reajuste que en algunos casos llega al 73%

El alza se debe a la "Ley Jacinta", que obligó a las aseguradoras a duplicar las coberturas del seguro por fallecimiento, incapacidad total permanente y gastos médicos, lo que llevó a dichas empresas a reajustar sus tarifas.

Varias asociaciones de consumidores criticaron este miércoles el aumento en el precio del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), el que en algunos casos y dependiendo del vehículo llega hasta el 73%, acusando falta de información por parte de las aseguradoras y calificándolo derechamente como “desproporcionado”.

Cabe señalar que el SOAP es una cobertura a conductores, pasajeros y peatones en caso de accidentes de tránsito, garantizando atención médica oportuna y protección financiera frente a imprevistos.

Este seguro es exigido por la Ley de Tránsito para todo vehículo motorizado y es uno de los requisitos con los que se debe cumplir para obtener el permiso de circulación, junto con la aprobación de la revisión técnica y no tener multas de tránsito impagas.

El alza se debe a la implementación de la Ley Jacinta, que obligó a las aseguradoras a duplicar las coberturas del seguro por fallecimiento, incapacidad total permanente y gastos médicos, lo que llevó a dichas empresas a reajustar sus tarifas.

El SOAP cubre a conductores, pasajeros y peatones en caso de accidentes de tránsito y su precio varía según el vehículo asegurado.

Las críticas

Sin embargo, varias asociaciones que agrupan a consumidores tildaron de “desproporcionado” el abrupto aumento, y criticaron además la poca información recibida al respecto, tal como lo señaló Stefan Larenas, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU).

“Obligatoriamente, uno tendrá que pagar un 35% más de lo que pagaba hasta el momento (…) cuando algo aumenta las prestaciones, uno puede entender que tiene que haber una subida del costo, pero no al nivel de la desproporción que hoy se está haciendo”, fustigó el dirigente.

Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (CONADECUS), aseguró por su parte que, más allá del precio, lo grave es que el público no tiene acceso a información sobre cómo se fija el precio para cada tipo de vehículo, ni como hacer correcto uso de éste cuando llega el momento.

“Muchas veces lo que necesita esto del SOAP, es que haya la publicidad y formación suficiente para hacer uso de este derecho, porque muchas personas no lo usan”, señaló.

Finalmente Eduardo Ramírez, presidente de la Asociación de Consumidores de Valdivia (ACOVAL), llamó a “dejar atrás esta opacidad y que la Superintendencia que regula a las compañías de seguros -la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)-, se pronuncie a si el alza es adecuada o no, y que tengamos la certeza de que, ante eventuales siniestros, las compañías de seguro sí respondan”,

