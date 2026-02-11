América Latina

Rodrigo Paz coincidió con Edmand Lara en una ceremonia religiosa tras las tensiones dentro del Ejecutivo

La conmemoración de la revuelta de Oruro expuso nuevamente la fragilidad de la relación entre el presidente y su vicepresidente, una dinámica que planteó interrogantes el rumbo político del país con el Ejecutivo divido

Guardar
Rodrigo Paz publicó imágenes de
Rodrigo Paz publicó imágenes de su presencia en la ceremonia religiosa (Créditos: @rodrigopazpereira)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el vicepresidente Edmand Lara coincidieron el martes en los actos protocolares por el 245 aniversario de la revuelta de Oruro contra la dominación española.

Ambas autoridades participaron en el tedeum celebrado en la catedral de la ciudad situada a más de 3.700 metros de altitud y a unos 226 kilómetros de La Paz. El evento conmemora la rebelión de 1781, protagonizada por criollos e indígenas en la entonces Villa Real de San Felipe de Austria.

Paz llegó casi al final de la misa y saludó al vicepresidente con un apretón de manos antes de sentarse en la banca opuesta. Durante la ceremonia, el arzobispo de Oruro, Cristóbal Bialasik, les dio la bienvenida y les ofreció una bendición especial con la imagen de la virgen del Socavón, patrona de la ciudad, los mineros y el folclore boliviano.

Ambos recibieron escapularios y a Paz le obsequiaron además reliquias de la religiosa española Nazaria Ignacia, la primera santa de Bolivia.

El encuentro se da en medio de la tensa relación entre ambos desde la segunda vuelta electoral, ya que Lara sostiene que fue marginado de la Administración y criticó públicamente al Ejecutivo, al que acusa de supuesta corrupción sin presentar pruebas. Lara se declaró como un “opositor” al Gobierno tras ganar dichos comicios.

El vicepresidente de Bolivia, Edmand
El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, mantiene una tensa relación con Paz tras declararse como un opositor al Gobierno (EFE/Luis Gandarillas)

En un breve discurso, el presidente expresó gratitud a Oruro y su devoción por la virgen del Socavón, además de anunciar una inversión de 6 millones de bolivianos (unos USD 862.000) para restaurar la Basílica Menor Nuestra Señora del Socavón, santuario donde concluye el Carnaval de Oruro, reconocido como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la Unesco.

Lara, por su parte, participó más temprano en la entrega de ofrendas florales junto a autoridades locales.

Desde diciembre, el vicepresidente tomó las riendas de la “oposición constructiva” al Gobierno y mantuvo una presencia activa en redes sociales. Paz, en tanto, aprobó un decreto que le permite gobernar mediante instrumentos digitales cuando esté fuera del país, lo que evita transferir el mando temporalmente a Lara.

Sin embargo, una sala constitucional en Bolivia dispuso el pasado 22 de enero que el vicepresidente Lara elimine de sus redes sociales ciertos videos, al considerar que los mismos afectaron la honra y la dignidad del ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano.

Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia
Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia (REUTERS/Claudia Morales)

La resolución responde a una acción de protección de privacidad presentada luego de que Lara difundiera grabaciones en las que señalaba al ministro y a su hermano, Diego Andrés Justiniano, por su supuesta vinculación con un decomiso de madera con cocaína en Chile y el asesinato de un colaborador cercano a Paz.

En la audiencia, el vocal Alaín Núñez argumentó que las declaraciones, aun cuando se hayan realizado en redes personales o institucionales, perjudicaron la reputación de los accionantes, por lo que determinó otorgar la tutela solicitada. Su colega, Carla García, subrayó la responsabilidad que implica la actividad en redes sociales por parte de quienes ocupan cargos públicos, y la importancia de proteger la información personal.

El fallo también recomienda a la Vicepresidencia diseñar protocolos claros sobre el uso institucional de redes sociales, con el objetivo de prevenir la difusión de contenidos que puedan vulnerar la dignidad o la privacidad de personas vinculadas a la función pública.

(Con informaión de EFE)

Temas Relacionados

BoliviaEdmund LaraRodrigo PazOruroÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Crisis en Cuba: los habaneros utilizan carbón y paneles solares como alternativa a la red eléctrica

Las familias afectadas por la interrupción frecuente del suministro buscan soluciones que les permitan cocinar, además de sobrellevar la escasez de combustible

Crisis en Cuba: los habaneros

La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de cuatro indígenas detenidos por la dictadura nicaragüense

El organismo internacional resolvió que un grupo de miembros de comunidades originarias detenidos cerca de Managua enfrenta daños irreparables para su bienestar físico y psicológico

La CIDH otorgó medidas cautelares

Estados Unidos y El Salvador amplían acuerdo bilateral de protección de patrimonio cultural hasta 2030

El convenio bilateral, considerado el más antiguo en América, facilita la repatriación de artefactos y promueve la cooperación interinstitucional para preservar la herencia cultural y asegurar ventajas académicas y económicas

Estados Unidos y El Salvador

El Parlamento de Venezuela recibió a familiares de presos políticos en medio de los cuestionamientos a la ley de amnistía

Durante el encuentro, lo allegados de los detenidos denunciaron que el proyecto promovido por el régimen chavista excluye numerosos casos y no refleja los años con más arrestos

El Parlamento de Venezuela recibió

Caribe bajo agua y Pacífico bajo fuego: el contraste climático en Panamá

Autoridades advierten sobre inundaciones, deslizamientos y focos de calor en distintas zonas del país.

Caribe bajo agua y Pacífico
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuáles son las calles que

Cuáles son las calles que estarán cortadas durante la marcha contra la reforma laboral

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “En los últimos años ha cambiado mucho el control de la baja médica”

El cantante italiano Nek vive una aparatosa entrada en ‘La Revuelta’: “Casi te abres la cabeza”

Ainhoa Vila, psicóloga: “La frase ‘lo que no mata te hace más fuerte’ hace muchísimo daño”

Lo buscaban por homicidio, estuvo en una balacera entre dos bandas narcos y fue detenido en plena calle

INFOBAE AMÉRICA
Tiroteo en Canadá: el primer

Tiroteo en Canadá: el primer ministro Mark Carney afirmó que está “devastado” por el ataque que dejó al menos 9 muertos

Residentes de Teherán salieron a los balcones y corearon consignas contra el líder supremo del régimen iraní, el ayatolá Ali Khamenei

La senadora secuestrada y posteriormente liberada en el Cauca denuncia el "exterminio" de indígenas

Crisis en Cuba: los habaneros utilizan carbón y paneles solares como alternativa a la red eléctrica

La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de cuatro indígenas detenidos por la dictadura nicaragüense

ENTRETENIMIENTO

Angelina Jolie explica por qué

Angelina Jolie explica por qué ama sus cicatrices tras la doble mastectomía a la que se sometió

Juliana Aiden habló sobre la posibilidad de volver a ‘La Ley y el Orden’

Steven Spielberg reflexiona sobre su fascinación por la vida en otros planetas: “No es una posibilidad, sino una garantía”

Eva Mendes revela quién es el único coprotagonista de Ryan Gosling del que “ha estado celosa”

“No hay nada como la crudeza y la emotividad”: el día que Robert Plant hizo un llamado a preservar la esencia del rock