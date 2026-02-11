Rodrigo Paz coincidió con Edmand Lara en una ceremonia religiosa tras las tensiones dentro del Ejecutivo

Rodrigo Paz publicó imágenes de su presencia en la ceremonia religiosa (Créditos: @rodrigopazpereira)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el vicepresidente Edmand Lara coincidieron el martes en los actos protocolares por el 245 aniversario de la revuelta de Oruro contra la dominación española.

Ambas autoridades participaron en el tedeum celebrado en la catedral de la ciudad situada a más de 3.700 metros de altitud y a unos 226 kilómetros de La Paz. El evento conmemora la rebelión de 1781, protagonizada por criollos e indígenas en la entonces Villa Real de San Felipe de Austria.

Paz llegó casi al final de la misa y saludó al vicepresidente con un apretón de manos antes de sentarse en la banca opuesta. Durante la ceremonia, el arzobispo de Oruro, Cristóbal Bialasik, les dio la bienvenida y les ofreció una bendición especial con la imagen de la virgen del Socavón, patrona de la ciudad, los mineros y el folclore boliviano.

Ambos recibieron escapularios y a Paz le obsequiaron además reliquias de la religiosa española Nazaria Ignacia, la primera santa de Bolivia.

El encuentro se da en medio de la tensa relación entre ambos desde la segunda vuelta electoral, ya que Lara sostiene que fue marginado de la Administración y criticó públicamente al Ejecutivo, al que acusa de supuesta corrupción sin presentar pruebas. Lara se declaró como un “opositor” al Gobierno tras ganar dichos comicios.

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, mantiene una tensa relación con Paz tras declararse como un opositor al Gobierno (EFE/Luis Gandarillas)

En un breve discurso, el presidente expresó gratitud a Oruro y su devoción por la virgen del Socavón, además de anunciar una inversión de 6 millones de bolivianos (unos USD 862.000) para restaurar la Basílica Menor Nuestra Señora del Socavón, santuario donde concluye el Carnaval de Oruro, reconocido como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la Unesco.

Lara, por su parte, participó más temprano en la entrega de ofrendas florales junto a autoridades locales.

Desde diciembre, el vicepresidente tomó las riendas de la “oposición constructiva” al Gobierno y mantuvo una presencia activa en redes sociales. Paz, en tanto, aprobó un decreto que le permite gobernar mediante instrumentos digitales cuando esté fuera del país, lo que evita transferir el mando temporalmente a Lara.

Sin embargo, una sala constitucional en Bolivia dispuso el pasado 22 de enero que el vicepresidente Lara elimine de sus redes sociales ciertos videos, al considerar que los mismos afectaron la honra y la dignidad del ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano.

Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia (REUTERS/Claudia Morales)

La resolución responde a una acción de protección de privacidad presentada luego de que Lara difundiera grabaciones en las que señalaba al ministro y a su hermano, Diego Andrés Justiniano, por su supuesta vinculación con un decomiso de madera con cocaína en Chile y el asesinato de un colaborador cercano a Paz.

En la audiencia, el vocal Alaín Núñez argumentó que las declaraciones, aun cuando se hayan realizado en redes personales o institucionales, perjudicaron la reputación de los accionantes, por lo que determinó otorgar la tutela solicitada. Su colega, Carla García, subrayó la responsabilidad que implica la actividad en redes sociales por parte de quienes ocupan cargos públicos, y la importancia de proteger la información personal.

El fallo también recomienda a la Vicepresidencia diseñar protocolos claros sobre el uso institucional de redes sociales, con el objetivo de prevenir la difusión de contenidos que puedan vulnerar la dignidad o la privacidad de personas vinculadas a la función pública.

(Con informaión de EFE)