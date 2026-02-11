América Latina

Las mascotas podrán ser enterradas junto con sus dueños en San Pablo

El gobernador Tarcísio de Freitas sancionó la norma, aprobada en diciembre por la Asamblea regional, que reconoce “el vínculo afectivo entre tutores y animales de compañía”

Las mascotas podrán ser enterradas
Las mascotas podrán ser enterradas junto con sus dueños en San Pablo (Archivo)

A partir de este martes, San Pablo, el estado más rico de Brasil, permitirá que perros, gatos y otras mascotas sean enterradas junto a sus dueños, conforme a fuentes oficiales.

El gobernador Tarcísio de Freitas sancionó la norma, aprobada en diciembre por la Asamblea regional, que reconoce “el vínculo afectivo entre tutores y animales de compañía”.

La nueva normativa, conocida como "Ley Bob Coveiro“, toma como referencia el caso de un perro que permaneció una década en un cementerio de Taboão da Serra, en la zona metropolitana de San Pablo, y fue enterrado junto a su tutora tras recibir permiso de las autoridades.

Cada municipio deberá definir las reglas para la sepultura de animales a través de sus servicios funerarios. Los costos quedarán a cargo de la familia propietaria del nicho, panteón o sepultura.

El gobernador de San Pablo,
El gobernador de San Pablo, Tarcisio de Freitas (REUTERS/Amanda Perobelli/Archivo)

En cementerios privados, la legislación autoriza la creación de normas particulares para el entierro de perros y gatos, siempre en cumplimiento de la ley vigente, según indicó el Gobierno de San Pablo.

Brasil ocupa el cuarto puesto mundial en población de mascotas, de acuerdo con la Asociación Brasileña de las Empresas del Sector de Animales de Compañía (Abempet). Se estima que existen 141,6 millones de mascotas en un país de 213 millones de habitantes. De ese total, 55,1 millones son perros, 24,7 millones gatos, 19,4 millones peces y 40 millones aves.

En torno a estas cifras opera un sector económico que en 2024 facturó 75.400 millones de reales (aproximadamente 14.500 millones de dólares), lo que representa un incremento cercano al 10% respecto de 2023, según la patronal.

El rubro emplea a unos dos millones de personas en todo el país.

